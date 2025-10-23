БПЛА атаковали НПЗ в рязани в ночь на 23 октября: дорога к предприятию перекрыта
В ночь на 23 октября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в российской рязани. Местные СМИ подтвердили поражение предприятия, губернатор заявил о сбитии 14 БПЛА и пожаре от обломков.
В ночь на 23 октября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в российской рязани - местные "СМИ" и Telegram-паблики утверждали, что предприятие было поражено. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.
Как отметил Андрющенко, атака произошла в промежуток с 01:20 ночи до 04:15 утра. Ссылаясь на местные "СМИ" и Telegram-паблики, он добавил, что из-за поражения дорога к нефтеперерабатывающему предприятию была перекрыта.
Параллельно в сети появились фото и видео последствий атаки.
Сначала местные власти не комментировали произошедшее, но впоследствии российские "СМИ" и Telegram-паблики распространили заявление губернатора Рязанской области. Он заявил, что российская ПВО "уничтожила 14 беспилотников, в то же время в результате падения обломков одного из них произошел пожар на территории одного из предприятий".
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее Генштаб ВСУ подтвердил атаку на российский завод по производству боеприпасов в мордовии и махачкалинский НПЗ в дагестане.
До этого в ГУР Минобороны Украины сообщали, что украинские дальнобойные удары уже нанесли россии до 30% потерь в топливно-энергетическом секторе.