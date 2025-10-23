БПЛА атакували НПЗ у рязані у ніч на 23 жовтня: дорога до підприємства перекрита

У ніч на 23 жовтня безпілотники атакували нафтопереробний комплекс у російській рязані - місцеві "ЗМІ" і Telegram пабліки стверджували, що підприємство було уражене. Про це повідомив в Telegram начальник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Андрющенко, атака відбулась в проміжок з 01:20 ночі до 04:15 ранку. Посилаючись на місцеві "ЗМІ" і Telegram пабліки, він додав, що через ураження дорога до нафтоперероробного підприємства була перекрита.

Паралельно в мережі з’явились фото і відео наслідків атаки.

Увага, відео 18+! Присутня ненормативна лексика!!!

Спочатку місцева влада не коментувала подію, але згодом російські "ЗМІ" і Telegram пабліки поширили заяву губернатора разянської області. Він заявив, що російська ППО "знищила 14 безпілотників, водночас внаслідок падіння уламків одного з них відбулась пожежа на території одного з підприємств".

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на російський завод з виробництва боєприпасів у мордовії та махачкалінський НПЗ у дагестані.

До того в ГУР Міноборони України повідомляли, що українські далекобійні удари вже завдали росії до 30% втрат у паливно-енергетичному секторі.