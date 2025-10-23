БПЛА атакували НПЗ у рязані у ніч на 23 жовтня: дорога до підприємства перекрита
В ніч на 23 жовтня безпілотники атакували нафтопереробний комплекс у російській рязані. Місцеві ЗМІ підтвердили ураження підприємства, губернатор заявив про збиття 14 БПЛА та пожежу від уламків.
У ніч на 23 жовтня безпілотники атакували нафтопереробний комплекс у російській рязані - місцеві "ЗМІ" і Telegram пабліки стверджували, що підприємство було уражене. Про це повідомив в Telegram начальник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Андрющенко, атака відбулась в проміжок з 01:20 ночі до 04:15 ранку. Посилаючись на місцеві "ЗМІ" і Telegram пабліки, він додав, що через ураження дорога до нафтоперероробного підприємства була перекрита.
Паралельно в мережі з’явились фото і відео наслідків атаки.
Увага, відео 18+! Присутня ненормативна лексика!!!
Спочатку місцева влада не коментувала подію, але згодом російські "ЗМІ" і Telegram пабліки поширили заяву губернатора разянської області. Він заявив, що російська ППО "знищила 14 безпілотників, водночас внаслідок падіння уламків одного з них відбулась пожежа на території одного з підприємств".
За попередніми даними, постраждалих немає.
Нагадаємо
Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на російський завод з виробництва боєприпасів у мордовії та махачкалінський НПЗ у дагестані.
До того в ГУР Міноборони України повідомляли, що українські далекобійні удари вже завдали росії до 30% втрат у паливно-енергетичному секторі.