Генштаб підтвердив ураження російських заводу боєприпасів у мордовії та Махачкалінського НПЗ у дагестані

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російських заводу з виробництва боєприпасів у мордовії та Махачкалінського нНПЗ у дагестані, пише УНН.

У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 22 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку стратегічних об’єктів на території рф. Зокрема, Саранський механічний завод у республіці Мордовія. На території підприємства зафіксовано вибухи - ідеться у повідомленні Генштабу.

Завод, як вказано, виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання.

Окрім того, уражено Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан. Зафіксовано влучання в одну з установок переробки на території підприємства - зазначили у Генштабі.

Основним призначенням заводу, як зауважується, є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден російських окупантів. Щорічний об’єм переробки складає до 1 мільйона тонн.

"Ступінь завданих збитків уточнюється", - вказали у Генштабі.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російського агресора та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

