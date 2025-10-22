Генштаб подтвердил поражение российского завода боеприпасов в Мордовии и Махачкалинского НПЗ в Дагестане
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Саранского механического завода в Мордовии, производящего боеприпасы, и Махачкалинского НПЗ в Дагестане. На обоих объектах зафиксированы взрывы и попадания.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российского завода по производству боеприпасов в Мордовии и Махачкалинского НПЗ в Дагестане, пишет УНН.
В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 22 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд стратегических объектов на территории РФ. В частности, Саранский механический завод в республике Мордовия. На территории предприятия зафиксированы взрывы
Завод, как указано, производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы к боеприпасам и узлы инициирования.
Кроме того, поражен Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан. Зафиксировано попадание в одну из установок переработки на территории предприятия
Основным назначением завода, как отмечается, является обеспечение топливом и его хранение в интересах морской базы Каспийского флота и заправка военных судов российских оккупантов. Ежегодный объем переработки составляет до 1 миллиона тонн.
"Степень нанесенного ущерба уточняется", - указали в Генштабе.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российского агрессора и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
