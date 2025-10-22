Половина из 167 боев - на двух направлениях: Генштаб обновил карту

167 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что на 17% меньше, чем сутками ранее, самым горячим остается Покровское направление, поражено 5 районов сосредоточения российских захватчиков с вооружением и техникой, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 21 октября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 63 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 148 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4110 обстрелов, в том числе 89 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4488 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку захватнических войск. Также враг нанес 8 авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиабомбу, и совершил 160 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших воинов вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Стройовки, Каменки, Западного и в сторону Бологовки и Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло девять вражеских атак. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Зеленого Гая, Новой Кругляковки и в сторону Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении враг провел 17 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Карповка, Среднее, Колодязи, Дерилово, Мирное и Новоселовка.

На Славянском направлении враг совершил пять попыток идти вперед в районах Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Белая Гора, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевки, Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Сухецкое, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Николаевка, Луч, Лисовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Котляровка, Орехово и Дачное.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 11 атак в районах населенных пунктов Ивановка, Филиа, Вербовое, Новогригоровка и Новониколаевка.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении захватчики пять раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах Каменского, Степного и в сторону Степногорска и Малой Токмачки.

За прошедшие сутки на Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

