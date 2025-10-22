Минус 1050 оккупантов, ББМ и артсистемы: в Генштабе ВСУ назвали потери россиян за минувшие сутки

$41.760.03
48.660.10
ukenru
00:40 • 9740 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 22432 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 25684 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 23742 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 25693 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 30257 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 45644 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 24367 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39 • 23493 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33 • 24437 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.5м/с
86%
749мм
Популярные новости
Поправки к госбюджету-2026: Верховная Рада работала почти до комендантского часа21 октября, 21:03 • 11280 просмотра
В Киеве взрывы: работает противовоздушная оборона21 октября, 22:19 • 12189 просмотра
россияне атаковали Киев баллистикой, зафиксирован пожар – Кличко21 октября, 22:30 • 8212 просмотра
армия рф ударила по инфраструктуре Запорожья - ОВА21 октября, 22:43 • 6532 просмотра
Вызов медиков, пожары в разных районах: что известно о последствиях ночной атаки на Киев21 октября, 22:59 • 12047 просмотра
публикации
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto21 октября, 13:53 • 45664 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 51693 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 50067 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 54854 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 111680 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Марко Рубио
Николя Саркози
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Венгрия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 13949 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 29540 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 39950 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 30929 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 87037 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
BFM TV

Минус 1050 оккупантов, ББМ и артсистемы: в Генштабе ВСУ назвали потери россиян за минувшие сутки

Киев • УНН

 • 496 просмотра

За минувшие сутки украинские Силы обороны ликвидировали около 1050 российских военных. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.25 составляют 1133255 человек.

Минус 1050 оккупантов, ББМ и артсистемы: в Генштабе ВСУ назвали потери россиян за минувшие сутки

За прошедшие сутки украинские Силы обороны ликвидировали около 1050 российских военных. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1133255 (+1050) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11280 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 23447 (+11)
        • артиллерийских систем ‒ 33914 (+12)
          • РСЗО ‒ 1524 (0)
            • средства ПВО ‒ 1229 (0)
              • самолетов ‒ 428 (0)
                • вертолетов ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 72760 (+160)
                    • крылатые ракеты ‒ 3864 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 65122 (+96)
                            • специальная техника ‒ 3981 (+1)

                              Напомним

                              В течение суток, 21 октября украинские военные отбили более полутора сотен атак врага, зафиксировано более трех тысяч артиллерийских обстрелов. Наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении, где враг совершил 53 штурмовых действия.

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Военное положение
                              Война в Украине
                              Столкновения
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина