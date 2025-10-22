Минус 1050 оккупантов, ББМ и артсистемы: в Генштабе ВСУ назвали потери россиян за минувшие сутки
Киев • УНН
За прошедшие сутки украинские Силы обороны ликвидировали около 1050 российских военных. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1133255 (+1050) человек ликвидировано
- танков ‒ 11280 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23447 (+11)
- артиллерийских систем ‒ 33914 (+12)
- РСЗО ‒ 1524 (0)
- средства ПВО ‒ 1229 (0)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 72760 (+160)
- крылатые ракеты ‒ 3864 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 65122 (+96)
- специальная техника ‒ 3981 (+1)
Напомним
В течение суток, 21 октября украинские военные отбили более полутора сотен атак врага, зафиксировано более трех тысяч артиллерийских обстрелов. Наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении, где враг совершил 53 штурмовых действия.