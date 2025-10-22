Мінус 1050 окупантів, ББМ та артсистеми: у Генштабі ЗСУ назвали втрати росіян за минулу добу
Київ • УНН
За минулу добу українські Сили оборони ліквідували близько 1050 російських військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.25 становлять 1133255 осіб.
Протягом минулої доби українські Сили оборони ліквідували близько 1050 російських військових. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1133255 (+1050) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11280 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 23447 (+11)
- артилерійських систем ‒ 33914 (+12)
- РСЗВ ‒ 1524 (0)
- засоби ППО ‒ 1229 (0)
- літаків ‒ 428 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 72760 (+160)
- крилаті ракети ‒ 3864 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 65122 (+96)
- спеціальна техніка ‒ 3981 (+1)
Нагадаємо
Протягом доби, 21 жовтня українські військові відбили понад півтори сотні атак ворога, зафіксовано понад три тисячі артилерійських обстрілів. Найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку, де ворог здійснив 53 штурмові дії.