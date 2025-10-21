$41.760.03
19:58 • 4310 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
19:07 • 10114 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
17:01 • 15495 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 24626 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 37225 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
21 жовтня, 12:57 • 22838 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 22409 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 23550 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 22680 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34 • 21444 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
Генштаб ЗСУ: за день – 151 бій, росіяни атакують вздовж усього фронту, найчастіше на Покровському напрямку 21 жовтня 2025

Київ • УНН

 • 1476 перегляди

Протягом доби 21 жовтня українські військові відбили понад півтори сотні атак ворога, зафіксовано понад три тисячі артилерійських обстрілів. Найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку, де ворог здійснив 53 штурмові дії.

Генштаб ЗСУ: за день – 151 бій, росіяни атакують вздовж усього фронту, найчастіше на Покровському напрямку

Українські військові протягом доби 21 жовтня відбили понад півтори сотні атак противника. За даними вечірнього зведення Генерального штабу Збройних сил України, російські війська здійснили два ракетні й 39 авіаційних ударів, скинувши 85 керованих бомб і використавши 1960 дронів-камікадзе. Загалом зафіксовано понад три тисячі артилерійських обстрілів по українських позиціях і населених пунктах. Про це йдеться у зведенні Генштабу, пише УНН.

Деталі

Найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, де ворог здійснив 53 штурмові дії. Українські сили ліквідували 140 окупантів, з яких 112 – безповоротно, а також знищили бронемашину, БТР, два автомобілі, 18 дронів і склад боєприпасів. Бої в районі Покровська, Лисівки, Удачного та Новоекономічного тривають.

На Костянтинівському напрямку окупанти 24 рази намагалися прорвати оборону поблизу Білої Гори, Плещіївки, Русиного Яру та Щербинівки. Українські захисники відбили більшість атак, ще у двох локаціях тривають бої.

На Лиманському напрямку зафіксовано 14 штурмів поблизу Греківки, Карпівки, Середнього, Мирного та Новоселівки. Три боєзіткнення тривають. На Куп’янському українські воїни відбили шість атак біля Піщаного, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони зупинили 12 наступів поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Кам’янки. У районі Курського напрямку – одна ворожа атака, яку також успішно відбито.

На південних рубежах ситуація стабільна: на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках українські війська стримали понад десяток атак, тоді як на Придніпровському наразі бойових зіткнень не зафіксовано.

У Генштабі наголошують, що попри виснажливі штурми, українські підрозділи зберігають ініціативу на ключових ділянках фронту, завдаючи ворогу суттєвих втрат у живій силі та техніці.

Українські військові відбили масштабний штурм окупантів на Оріхівському напрямку та показали відео21.10.25, 19:39 • 2876 переглядiв

Степан Гафтко

