Генштаб ЗСУ: за день – 151 бій, росіяни атакують вздовж усього фронту, найчастіше на Покровському напрямку 21 жовтня 2025
Київ • УНН
Протягом доби 21 жовтня українські військові відбили понад півтори сотні атак ворога, зафіксовано понад три тисячі артилерійських обстрілів. Найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку, де ворог здійснив 53 штурмові дії.
Українські військові протягом доби 21 жовтня відбили понад півтори сотні атак противника. За даними вечірнього зведення Генерального штабу Збройних сил України, російські війська здійснили два ракетні й 39 авіаційних ударів, скинувши 85 керованих бомб і використавши 1960 дронів-камікадзе. Загалом зафіксовано понад три тисячі артилерійських обстрілів по українських позиціях і населених пунктах. Про це йдеться у зведенні Генштабу, пише УНН.
Деталі
Найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, де ворог здійснив 53 штурмові дії. Українські сили ліквідували 140 окупантів, з яких 112 – безповоротно, а також знищили бронемашину, БТР, два автомобілі, 18 дронів і склад боєприпасів. Бої в районі Покровська, Лисівки, Удачного та Новоекономічного тривають.
На Костянтинівському напрямку окупанти 24 рази намагалися прорвати оборону поблизу Білої Гори, Плещіївки, Русиного Яру та Щербинівки. Українські захисники відбили більшість атак, ще у двох локаціях тривають бої.
На Лиманському напрямку зафіксовано 14 штурмів поблизу Греківки, Карпівки, Середнього, Мирного та Новоселівки. Три боєзіткнення тривають. На Куп’янському українські воїни відбили шість атак біля Піщаного, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.
На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони зупинили 12 наступів поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Кам’янки. У районі Курського напрямку – одна ворожа атака, яку також успішно відбито.
На південних рубежах ситуація стабільна: на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках українські війська стримали понад десяток атак, тоді як на Придніпровському наразі бойових зіткнень не зафіксовано.
У Генштабі наголошують, що попри виснажливі штурми, українські підрозділи зберігають ініціативу на ключових ділянках фронту, завдаючи ворогу суттєвих втрат у живій силі та техніці.
