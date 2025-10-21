Генштаб ВСУ: за день – 151 бой, россияне атакуют вдоль всего фронта, чаще всего на Покровском направлении 21 октября 2025

$41.760.03
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
19:07 • 9096 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
17:01 • 15165 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 24308 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 36838 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 22770 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39 • 22356 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33 • 23514 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
21 октября, 10:26 • 22650 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
21 октября, 09:34 • 21418 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
Мобилизация единственного сына тяжелобольного отца: суд на Львовщине вынес приговор и.о. начальника ТЦК21 октября, 11:05 • 14478 просмотра
Трампа не интересует территориальный исход в войне РФ против Украины - The Wall Street Journal21 октября, 11:26 • 11095 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 26370 просмотра
Имела бы символическое значение: Кислица провел параллели между встречей Трампа и Путина в Будапеште и событиями 1956 года21 октября, 13:20 • 12751 просмотра
Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена - корреспондент Белого домаVideo15:33 • 21237 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto21 октября, 13:53 • 36839 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 46249 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 44837 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 50573 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 107563 просмотра
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Си Цзиньпин
Украина
Соединённые Штаты
Будапешт
Венгрия
Белый дом
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ16:48 • 6406 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 26377 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 37616 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 28768 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 84855 просмотра
Золото
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Фильм

Генштаб ВСУ: за день – 151 бой, россияне атакуют вдоль всего фронта, чаще всего на Покровском направлении 21 октября 2025

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

В течение суток 21 октября украинские военные отбили более полутора сотен атак врага, зафиксировано более трех тысяч артиллерийских обстрелов. Наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении, где враг совершил 53 штурмовых действия.

Генштаб ВСУ: за день – 151 бой, россияне атакуют вдоль всего фронта, чаще всего на Покровском направлении

Украинские военные в течение суток 21 октября отбили более полутора сотен атак противника. По данным вечерней сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска совершили два ракетных и 39 авиационных ударов, сбросив 85 управляемых бомб и использовав 1960 дронов-камикадзе. Всего зафиксировано более трех тысяч артиллерийских обстрелов по украинским позициям и населенным пунктам. Об этом говорится в сводке Генштаба, пишет УНН.

Детали

Наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где враг совершил 53 штурмовые действия. Украинские силы ликвидировали 140 оккупантов, из которых 112 – безвозвратно, а также уничтожили бронемашину, БТР, два автомобиля, 18 дронов и склад боеприпасов. Бои в районе Покровска, Лисовки, Удачного и Новоэкономического продолжаются.

На Константиновском направлении оккупанты 24 раза пытались прорвать оборону вблизи Белой Горы, Плещеевки, Русиного Яра и Щербиновки. Украинские защитники отбили большинство атак, еще в двух локациях продолжаются бои.

На Лиманском направлении зафиксировано 14 штурмов вблизи Грековки, Карповки, Среднего, Мирного и Новоселовки. Три боестолкновения продолжаются. На Купянском украинские воины отбили шесть атак возле Песчаного, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Южно-Слобожанском направлении силы обороны остановили 12 наступлений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. В районе Курского направления – одна вражеская атака, которая также успешно отбита.

На южных рубежах ситуация стабильная: на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях украинские войска сдержали более десятка атак, тогда как на Приднепровском пока боевых столкновений не зафиксировано.

В Генштабе отмечают, что несмотря на изнурительные штурмы, украинские подразделения сохраняют инициативу на ключевых участках фронта, нанося врагу существенные потери в живой силе и технике.

Украинские военные отбили масштабный штурм оккупантов на Ореховском направлении и показали видео21.10.25, 19:39 • 2846 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина