Генштаб ВСУ: за день – 151 бой, россияне атакуют вдоль всего фронта, чаще всего на Покровском направлении 21 октября 2025
Киев • УНН
В течение суток 21 октября украинские военные отбили более полутора сотен атак врага, зафиксировано более трех тысяч артиллерийских обстрелов. Наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении, где враг совершил 53 штурмовых действия.
Украинские военные в течение суток 21 октября отбили более полутора сотен атак противника. По данным вечерней сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска совершили два ракетных и 39 авиационных ударов, сбросив 85 управляемых бомб и использовав 1960 дронов-камикадзе. Всего зафиксировано более трех тысяч артиллерийских обстрелов по украинским позициям и населенным пунктам. Об этом говорится в сводке Генштаба, пишет УНН.
Детали
Наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где враг совершил 53 штурмовые действия. Украинские силы ликвидировали 140 оккупантов, из которых 112 – безвозвратно, а также уничтожили бронемашину, БТР, два автомобиля, 18 дронов и склад боеприпасов. Бои в районе Покровска, Лисовки, Удачного и Новоэкономического продолжаются.
На Константиновском направлении оккупанты 24 раза пытались прорвать оборону вблизи Белой Горы, Плещеевки, Русиного Яра и Щербиновки. Украинские защитники отбили большинство атак, еще в двух локациях продолжаются бои.
На Лиманском направлении зафиксировано 14 штурмов вблизи Грековки, Карповки, Среднего, Мирного и Новоселовки. Три боестолкновения продолжаются. На Купянском украинские воины отбили шесть атак возле Песчаного, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.
На Южно-Слобожанском направлении силы обороны остановили 12 наступлений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. В районе Курского направления – одна вражеская атака, которая также успешно отбита.
На южных рубежах ситуация стабильная: на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях украинские войска сдержали более десятка атак, тогда как на Приднепровском пока боевых столкновений не зафиксировано.
В Генштабе отмечают, что несмотря на изнурительные штурмы, украинские подразделения сохраняют инициативу на ключевых участках фронта, нанося врагу существенные потери в живой силе и технике.
