Українські далекобійні удари вже завдали росії до 30% втрат у паливно-енергетичному секторі - ГУР
Київ • УНН
Україна завдає ударів по військових об'єктах рф на відстані 1500 км і більше. Це вже призвело до 27-30% втрат паливно-енергетичної інфраструктури агресора.
Українські далекобійні удари вже завдали російській паливно‑енергетичній інфраструктурі 27–30% втрат і можуть досягати цілей на 1 500 км. Про це заявив заступник начальника ГУР МО України, генерал-майор Вадим Скібіцький, пише УНН.
Ми націлюємося на найважливіші військові об'єкти рф і можемо бити на 1 500 км і більше
За його словами, наразі Україна намагається уразити найбільш критичні військові об'єкти рф.
Плани в нас є. Ми намагаємося уразити найбільш критичні військові об'єкти. І результати роботи по нафтопереробним підприємствам, по базам зберігання пального – вони очевидні
Скібіцький також розповів, що Сили Оборони України завдають ураження не лише паливно-енергетичній інфраструктурі рф, але також пунктам управління ворожими військами та підприємствам військово-промислового комплексу.
Найкритичніші оборонні підприємства часто розташовані на відстані понад 500–750 кілометрів від кордону. Для ураження таких об'єктів потрібні значні засоби
Головне управління розвідки зазначає, що також продовжується системна робота із послаблення наступального потенціалу агресора та нагадує: безпечних місць у росії більше не існує.
У ГУР також додали, що паливно-енергетичний сектор рф є невід’ємною складовою її військово-промислового комплексу. Ураження ключових енергетичних об’єктів обмежує виробничі та логістичні можливості агресора, зменшує його фінансові ресурси та послаблює здатність вести тривалу воєнну кампанію.
