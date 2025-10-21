$41.760.03
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 7880 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 13041 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 13372 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 14928 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 14996 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 14220 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
06:03 • 27782 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20301 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
21 жовтня, 05:00 • 17167 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
Українські далекобійні удари вже завдали росії до 30% втрат у паливно-енергетичному секторі - ГУР

Київ • УНН

 • 1164 перегляди

Україна завдає ударів по військових об'єктах рф на відстані 1500 км і більше. Це вже призвело до 27-30% втрат паливно-енергетичної інфраструктури агресора.

Українські далекобійні удари вже завдали росії до 30% втрат у паливно-енергетичному секторі - ГУР

Українські далекобійні удари вже завдали російській паливно‑енергетичній інфраструктурі 27–30% втрат і можуть досягати цілей на 1 500 км. Про це заявив заступник начальника ГУР МО України, генерал-майор Вадим Скібіцький, пише УНН.

Ми націлюємося на найважливіші військові об'єкти рф і можемо бити на 1 500 км і більше

заявив заступник начальника ГУР МО України, генерал-майор Вадим Скібіцький, під час свого виступу на форумі "Енергія, що тримає Україну".

За його словами, наразі Україна намагається уразити найбільш критичні військові об'єкти рф.

Плани в нас є. Ми намагаємося уразити найбільш критичні військові об'єкти. І результати роботи по нафтопереробним підприємствам, по базам зберігання пального – вони очевидні

- зазначив він.

Скібіцький також розповів, що Сили Оборони України завдають ураження не лише паливно-енергетичній інфраструктурі рф, але також пунктам управління ворожими військами та підприємствам військово-промислового комплексу. 

Найкритичніші оборонні підприємства часто розташовані на відстані понад 500–750 кілометрів від кордону. Для ураження таких об'єктів потрібні значні засоби

- зауважив генерал-майор.

Головне управління розвідки зазначає, що також продовжується системна робота із послаблення наступального потенціалу агресора та нагадує: безпечних місць у росії більше не існує.

У ГУР також додали, що паливно-енергетичний сектор рф є невід’ємною складовою її військово-промислового комплексу. Ураження ключових енергетичних об’єктів обмежує виробничі та логістичні можливості агресора, зменшує його фінансові ресурси та послаблює здатність вести тривалу воєнну кампанію.

ЗСУ вразили нафто та газопереробний завод в рф а також базу пального в Бердянську - Генштаб19.10.25, 13:41 • 19982 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна