Украинские дальнобойные удары уже нанесли россии до 30% потерь в топливно-энергетическом секторе - ГУР

Украинские дальнобойные удары уже нанесли российской топливно-энергетической инфраструктуре 27–30% потерь и могут достигать целей на 1 500 км. Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий, пишет УНН.

заявил заместитель начальника ГУР МО Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий, во время своего выступления на форуме "Энергия, которая держит Украину".

Мы нацеливаемся на важнейшие военные объекты РФ и можем бить на 1 500 км и более

По его словам, сейчас Украина пытается поразить наиболее критические военные объекты рф.

Планы у нас есть. Мы стараемся поразить наиболее критические военные объекты. И результаты работы по нефтеперерабатывающим предприятиям, по базам хранения горючего – они очевидны

Скибицкий также рассказал, что Силы Обороны Украины наносят поражение не только топливно-энергетической инфраструктуре РФ, но также пунктам управления вражескими войсками и предприятиям военно-промышленного комплекса.

Самые критические оборонные предприятия часто расположены на расстоянии более 500–750 километров от границы. Для поражения таких объектов нужны значительные средства