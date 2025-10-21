Украинские дальнобойные удары уже нанесли россии до 30% потерь в топливно-энергетическом секторе - ГУР

$41.760.03
48.660.10
ukenru
10:33 • 6154 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 11828 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 12328 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 13981 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53 • 14316 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 13910 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03 • 26734 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 20203 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
21 октября, 05:00 • 17093 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 28486 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.4м/с
62%
750мм
Популярные новости
Трамп объявил о начале строительства нового бального зала в Белом доме (видео)Photo21 октября, 02:07 • 3562 просмотра
Китайская Unitree Robotics представила нового бионического гуманоидного роботаPhotoVideo21 октября, 02:37 • 16036 просмотра
Украину 21 октября накроет холодный атмосферный фронт: где ожидать дожди и заморозкиPhoto21 октября, 03:36 • 5998 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 19140 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 17088 просмотра
публикации
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 17335 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202606:03 • 26741 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 35538 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 92744 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 64060 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Белоус
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Государственная граница Украины
Япония
Реклама
УНН Lite
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 19349 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 21298 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 77649 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 72357 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 92233 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Золото
Нью-Йорк Таймс
Facebook

Украинские дальнобойные удары уже нанесли россии до 30% потерь в топливно-энергетическом секторе - ГУР

Киев • УНН

 • 1046 просмотра

Украина наносит удары по военным объектам рф на расстоянии 1500 км и более. Это уже привело к 27-30% потерь топливно-энергетической инфраструктуры агрессора.

Украинские дальнобойные удары уже нанесли россии до 30% потерь в топливно-энергетическом секторе - ГУР

Украинские дальнобойные удары уже нанесли российской топливно-энергетической инфраструктуре 27–30% потерь и могут достигать целей на 1 500 км. Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий, пишет УНН.

Мы нацеливаемся на важнейшие военные объекты РФ и можем бить на 1 500 км и более

заявил заместитель начальника ГУР МО Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий, во время своего выступления на форуме "Энергия, которая держит Украину".

По его словам, сейчас Украина пытается поразить наиболее критические военные объекты рф.

Планы у нас есть. Мы стараемся поразить наиболее критические военные объекты. И результаты работы по нефтеперерабатывающим предприятиям, по базам хранения горючего – они очевидны

- отметил он.

Скибицкий также рассказал, что Силы Обороны Украины наносят поражение не только топливно-энергетической инфраструктуре РФ, но также пунктам управления вражескими войсками и предприятиям военно-промышленного комплекса. 

Самые критические оборонные предприятия часто расположены на расстоянии более 500–750 километров от границы. Для поражения таких объектов нужны значительные средства

- отметил генерал-майор.

Главное управление разведки отмечает, что также продолжается системная работа по ослаблению наступательного потенциала агрессора и напоминает: безопасных мест в россии больше не существует.

В ГУР также добавили, что топливно-энергетический сектор РФ является неотъемлемой составляющей ее военно-промышленного комплекса. Поражение ключевых энергетических объектов ограничивает производственные и логистические возможности агрессора, уменьшает его финансовые ресурсы и ослабляет способность вести длительную военную кампанию.

ВСУ поразили нефте- и газоперерабатывающий завод в рф, а также базу горючего в Бердянске - Генштаб19.10.25, 13:41 • 19982 просмотра

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Главное управление разведки Украины
Украина