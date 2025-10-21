Украинские дальнобойные удары уже нанесли россии до 30% потерь в топливно-энергетическом секторе - ГУР
Украина наносит удары по военным объектам рф на расстоянии 1500 км и более. Это уже привело к 27-30% потерь топливно-энергетической инфраструктуры агрессора.
Украинские дальнобойные удары уже нанесли российской топливно-энергетической инфраструктуре 27–30% потерь и могут достигать целей на 1 500 км. Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий, пишет УНН.
Мы нацеливаемся на важнейшие военные объекты РФ и можем бить на 1 500 км и более
По его словам, сейчас Украина пытается поразить наиболее критические военные объекты рф.
Планы у нас есть. Мы стараемся поразить наиболее критические военные объекты. И результаты работы по нефтеперерабатывающим предприятиям, по базам хранения горючего – они очевидны
Скибицкий также рассказал, что Силы Обороны Украины наносят поражение не только топливно-энергетической инфраструктуре РФ, но также пунктам управления вражескими войсками и предприятиям военно-промышленного комплекса.
Самые критические оборонные предприятия часто расположены на расстоянии более 500–750 километров от границы. Для поражения таких объектов нужны значительные средства
Главное управление разведки отмечает, что также продолжается системная работа по ослаблению наступательного потенциала агрессора и напоминает: безопасных мест в россии больше не существует.
В ГУР также добавили, что топливно-энергетический сектор РФ является неотъемлемой составляющей ее военно-промышленного комплекса. Поражение ключевых энергетических объектов ограничивает производственные и логистические возможности агрессора, уменьшает его финансовые ресурсы и ослабляет способность вести длительную военную кампанию.
