ЗСУ вразили нафто та газопереробний завод в рф а також базу пального в Бердянську - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України підтвердили ураження новокуйбишевського нафтопереробного заводу та оренбурзького газопереробного заводу в ніч на 19 жовтня. Також було уражено базу пально-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську.
У Силах оборони України підтвердили ураження важливих об’єкті держави-агресора у ніч на 19 жовтня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Як зазначили у Генштабі, Сили оборони України уразили новокуйбишевський нафтопереробний завод у самарській області рф. Дане підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об’єм первинної переробки складає 4,9 млн. тонн.
За попередньою інформацією уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ). На території підприємства спостерігається пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії
Також був уражений оренбурзький газопереробний завод, який є одним з найбільших газопереробних комплексів рф та здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природнього газу і 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік.
За попередньою інформацією уражено одну з установок переробки та очищення газу
Крім того, було уражено базу пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську.
Нагадаємо
Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував минулої доби 223 бойових зіткнення: окупанти завдали 1 ракетний та 84 авіаційні удари, застосували 6343 дрони-камікадзе та здійснили 5114 обстрілів.
Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що росіяни вночі 19 жовтня атакували Україну 62 ударними БПЛА, з яких близько 40 були "шахеди". Сили оборони збили/подавили ворожі дрони на півночі та сході країни, але 19 БПЛА влучили в 7 локаціях.