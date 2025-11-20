У російській рязані пролунало щонайменше 10 вибухів: ймовірна атака на НПЗ
Київ • УНН
В ніч на 20 листопада у російському місті рязань пролунало щонайменше 10 вибухів, ймовірно, під атакою опинився місцевий нафтопереробний завод. Місцеві мешканці повідомляють про атаку безпілотників.
У російському місті рязань у ніч на четвер, 20 листопада, лунали гучні вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що у місті пролунало щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, під атакою опинився місцевий нафтопереробний завод.
Місцеві повідомляють що бачать пожежу з боку НПЗ, але можливо просто смолоскип, зачекаємо
Також місцеві мешканці скаржились на невідомі безпілотники у небі над рязанню та областю.
Нагадаємо
В ніч на 15 листопада у рязанській області рф після падіння уламків безпілотників виникла пожежа на промисловому підприємстві. Місцеві жителі припускають, що ціллю міг бути нафтопереробний завод.
БПЛА атакували НПЗ у рязані у ніч на 23 жовтня: дорога до підприємства перекрита23.10.25, 08:57 • 3692 перегляди