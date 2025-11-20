У російській рязані пролунало щонайменше 10 вибухів: ймовірна атака на НПЗ

$42.090.03
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 24984 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 41847 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
19 листопада, 16:01 • 35200 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08 • 21786 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 47204 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:04 • 24232 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада, 13:20 • 17810 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
19 листопада, 13:15 • 17012 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
19 листопада, 12:10 • 17067 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Публікації
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 47204 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкціяPhoto19 листопада, 14:12 • 30326 перегляди
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожногоPhoto19 листопада, 12:04 • 39049 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 08:06 • 49203 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
19 листопада, 07:42 • 48905 перегляди
У російській рязані пролунало щонайменше 10 вибухів: ймовірна атака на НПЗ

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1200 перегляди

В ніч на 20 листопада у російському місті рязань пролунало щонайменше 10 вибухів, ймовірно, під атакою опинився місцевий нафтопереробний завод. Місцеві мешканці повідомляють про атаку безпілотників.

У російській рязані пролунало щонайменше 10 вибухів: ймовірна атака на НПЗ

У російському місті рязань у ніч на четвер, 20 листопада, лунали гучні вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що у місті пролунало щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, під атакою опинився місцевий нафтопереробний завод.

Місцеві повідомляють що бачать пожежу з боку НПЗ, але можливо просто смолоскип, зачекаємо

- йдеться в одному з повідомлень.

Також місцеві мешканці скаржились на невідомі безпілотники у небі над рязанню та областю.

Нагадаємо

В ніч на 15 листопада у рязанській області рф після падіння уламків безпілотників виникла пожежа на промисловому підприємстві. Місцеві жителі припускають, що ціллю міг бути нафтопереробний завод.

БПЛА атакували НПЗ у рязані у ніч на 23 жовтня: дорога до підприємства перекрита23.10.25, 08:57 • 3692 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Енергетика