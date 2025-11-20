ВСУ сообщает о 161 боевом столкновении за сутки: горячее всего на восточных направлениях – Генштаб

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 7604 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10702 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13875 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 21041 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27919 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40344 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22570 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24887 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25231 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22462 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21893 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26831 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14805 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23575 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13605 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 7616 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13883 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23665 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 40351 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 59156 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6736 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26907 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39498 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53366 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75190 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

ВСУ сообщает о 161 боевом столкновении за сутки: горячее всего на восточных направлениях – Генштаб

Киев • УНН

 • 3248 просмотра

С начала суток 20 ноября украинские Силы обороны зафиксировали 161 боевое столкновение. российские войска существенно усилили интенсивность ударов, применив авиацию, управляемые бомбы и тысячи дронов-камикадзе.

ВСУ сообщает о 161 боевом столкновении за сутки: горячее всего на восточных направлениях – Генштаб

Украинские Силы обороны зафиксировали 161 боевое столкновение с начала суток 20 ноября, сообщили в Генеральном штабе. Российские войска существенно усилили интенсивность ударов, применив авиацию, управляемые бомбы и тысячи дронов-камикадзе. Об этом пишет УНН.

Подробности

По данным штаба, захватчики нанесли 39 авиационных ударов, сбросив 82 управляемые бомбы, а также применили 2 357 дронов-камикадзе и совершили 3008 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

Самая горячая ситуация сохраняется на восточных направлениях. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, враг нанес два авиаудара и совершил более сотни обстрелов. На Южно-Слобожанском россияне шесть раз пытались прорвать оборону вблизи Синельниково, Волчанска и в направлении Колодязного.

Почти 900 солдат и более 40 крылатых ракет: в Генштабе доложили о потерях врага за сутки20.11.25, 07:26 • 4080 просмотров

На Купянском направлении противник совершил две попытки наступления в сторону Песчаного. На Лиманском украинские силы отбили десять атак в районах Новоегоровки, Грековки, Шандриголово, Мирного, Колодязей и Новоселовки.

На Славянском направлении россияне атаковали 13 раз, бои продолжаются в двух локациях. На Краматорском – шесть штурмов, столкновения также еще продолжаются.

Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ и сосредоточение оккупантов в Донецкой области20.11.25, 14:19 • 3996 просмотров

Самые интенсивные бои – на Константиновском и Покровском направлениях. Первый подвергся 23 атакам, второй – 56. По предварительным данным, на Покровском направлении ВСУ обезвредили 83 оккупантов, из них 59 – безвозвратно, уничтожены две единицы техники, пункт управления БпЛА и пять укрытий.

Кроме того, украинские военные отбили атаки на Александровском направлении (16 атак), Гуляйпольском (10 атак), Ореховском (2 атаки) и Приднепровском, где враг совершил одну безрезультатную попытку продвинуться к Антоновскому мосту.

Купянск находится под контролем Сил обороны, российские заявления о захвате города - это информационные провокации - Генштаб ВСУ20.11.25, 22:21 • 3388 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
российская пропаганда
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Донецкая область
Славянск
Синельниково
Украина
Краматорск
Купянск