ВСУ сообщает о 161 боевом столкновении за сутки: горячее всего на восточных направлениях – Генштаб
Киев • УНН
С начала суток 20 ноября украинские Силы обороны зафиксировали 161 боевое столкновение. российские войска существенно усилили интенсивность ударов, применив авиацию, управляемые бомбы и тысячи дронов-камикадзе.
Украинские Силы обороны зафиксировали 161 боевое столкновение с начала суток 20 ноября, сообщили в Генеральном штабе. Российские войска существенно усилили интенсивность ударов, применив авиацию, управляемые бомбы и тысячи дронов-камикадзе. Об этом пишет УНН.
Подробности
По данным штаба, захватчики нанесли 39 авиационных ударов, сбросив 82 управляемые бомбы, а также применили 2 357 дронов-камикадзе и совершили 3008 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.
Самая горячая ситуация сохраняется на восточных направлениях. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, враг нанес два авиаудара и совершил более сотни обстрелов. На Южно-Слобожанском россияне шесть раз пытались прорвать оборону вблизи Синельниково, Волчанска и в направлении Колодязного.
На Купянском направлении противник совершил две попытки наступления в сторону Песчаного. На Лиманском украинские силы отбили десять атак в районах Новоегоровки, Грековки, Шандриголово, Мирного, Колодязей и Новоселовки.
На Славянском направлении россияне атаковали 13 раз, бои продолжаются в двух локациях. На Краматорском – шесть штурмов, столкновения также еще продолжаются.
Самые интенсивные бои – на Константиновском и Покровском направлениях. Первый подвергся 23 атакам, второй – 56. По предварительным данным, на Покровском направлении ВСУ обезвредили 83 оккупантов, из них 59 – безвозвратно, уничтожены две единицы техники, пункт управления БпЛА и пять укрытий.
Кроме того, украинские военные отбили атаки на Александровском направлении (16 атак), Гуляйпольском (10 атак), Ореховском (2 атаки) и Приднепровском, где враг совершил одну безрезультатную попытку продвинуться к Антоновскому мосту.
