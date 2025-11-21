21 листопада на фронті відбулося понад 230 бойових зіткнень: найзапекліші бої біля Покровська – Генштаб
Київ • УНН
21 листопада Генштаб ЗСУ повідомив про 234 бойові зіткнення протягом доби, найскладніша ситуація поблизу Покровська. Росіяни завдали 25 авіаударів, залучили 1811 дронів-камікадзе та здійснили 2829 обстрілів.
Увечері 21 листопада Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення про ситуацію на фронті, повідомивши про 234 бойові зіткнення протягом доби. Найскладніша ситуація поблизу Покровська. Про це пише УНН.
Деталі
З початку доби відбулося 234 бойових зіткнень, українські захисники рішуче відбивали спроби противника просунутися вглиб території України. Росіяни завдали 25 авіаударів із використанням 82 керованих бомб, залучили 1811 дронів-камікадзе та здійснили 2829 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.
Найактивнішими залишалися Покровський, Костянтинівський та Лиманський напрямки. На Покровському знешкоджено 132 окупанти, 100 з яких – безповоротно. Українські війська знищили дві бойові броньовані машини, чотири автомобілі, два мотоцикли, один наземний роботизований комплекс, 18 безпілотників та кілька укриттів особового складу.
На інших напрямках, зокрема Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському, українські війська відбили численні атаки противника, деякі зіткнення тривають. Авіаудари зафіксовано по Гуляйполю та Придніпровському.
