Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
16:45 • 15034 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23 • 18428 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14 • 18305 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05 • 23227 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 16025 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 17332 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 16700 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 34678 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22 • 20609 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада на фронті відбулося понад 230 бойових зіткнень: найзапекліші бої біля Покровська – Генштаб

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

21 листопада Генштаб ЗСУ повідомив про 234 бойові зіткнення протягом доби, найскладніша ситуація поблизу Покровська. Росіяни завдали 25 авіаударів, залучили 1811 дронів-камікадзе та здійснили 2829 обстрілів.

21 листопада на фронті відбулося понад 230 бойових зіткнень: найзапекліші бої біля Покровська – Генштаб

Увечері 21 листопада Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення про ситуацію на фронті, повідомивши про 234 бойові зіткнення протягом доби. Найскладніша ситуація поблизу Покровська. Про це пише УНН.

Деталі

З початку доби відбулося 234 бойових зіткнень, українські захисники рішуче відбивали спроби противника просунутися вглиб території України. Росіяни завдали 25 авіаударів із використанням 82 керованих бомб, залучили 1811 дронів-камікадзе та здійснили 2829 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.

Куп'янськ знаходиться під контролем Сил оборони, російські заяви про захоплення міста - це інформаційні провокації - Генштаб ЗСУ

Найактивнішими залишалися Покровський, Костянтинівський та Лиманський напрямки. На Покровському знешкоджено 132 окупанти, 100 з яких – безповоротно. Українські війська знищили дві бойові броньовані машини, чотири автомобілі, два мотоцикли, один наземний роботизований комплекс, 18 безпілотників та кілька укриттів особового складу.

На інших напрямках, зокрема Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському, українські війська відбили численні атаки противника, деякі зіткнення тривають. Авіаудари зафіксовано по Гуляйполю та Придніпровському.

росіяни за добу втратили ще 1 050 військових і десятки одиниць техніки - Генштаб ЗСУ

Степан Гафтко

Війна в Україні
російська пропаганда
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна