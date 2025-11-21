Бої на Гуляйпільському напрямку: Сили оборони Півдня спростовують оточення українських підрозділів

$42.150.06
13:06 • 1604 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:55 • 3124 перегляди
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини
12:43 • 2832 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 13284 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22 • 13918 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 18356 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 23136 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 29415 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 43075 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 23122 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Популярнi новини
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 30217 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto21 листопада, 06:53 • 17127 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 27816 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN08:07 • 16014 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 10532 перегляди
Публікації
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo11:38 • 13284 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф09:41 • 18356 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 28098 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 43075 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 61296 перегляди
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 10751 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 30428 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 40601 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 54439 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 76252 перегляди
Бої на Гуляйпільському напрямку: Сили оборони Півдня спростовують оточення українських підрозділів

Київ • УНН

 • 1278 перегляди

Сили оборони Півдня України спростували інформацію про оточення українських підрозділів на Гуляйпільському напрямку та наявність загороджувальних загонів. Заявили, що ситуація складна, але зв'язок підтримується, логістика налагоджена, проводиться евакуація поранених та надається підсилення.

Бої на Гуляйпільському напрямку: Сили оборони Півдня спростовують оточення українських підрозділів

Ситуація на Гуляйпільському напрямку досить напружена. російські окупанти продовжують обстрілювати позиції Сил оборони України, водночас у соцмережах розповсюджується інформація про те, що певні підрозділи перебувають в оточенні ворога. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сили оборони Півдня України.

Деталі

Також у соцмережах повідомляється про нібито наявність загороджувальних загонів, які блокують наші підрозділи і не дають їм змоги відійти, заявили в Силах оборони Півдня України.

Там зазначили: дана інформація не відповідає дійсності і відверто спрямована на дискредитацію військового командування.

Ситуація на даному напрямку дійсно складна, але з нашими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених. Разом з тим, нашим підрозділам, які ведуть бої на цьому напрямку, надається підсилення зі штурмових підрозділів

- йдеться в заяві.

У пресслужбі Сил оборони Півдня України закликали медіа та громадськість довіряти лише перевіреній інформації та не піддаватися впливу сумнівних джерел, які свідомо чи несвідомо грають на руку ворогу.

Деталі

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони України ліквідували 890 російських окупантів за минулу добу, 19 листопада.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна