Бої на Гуляйпільському напрямку: Сили оборони Півдня спростовують оточення українських підрозділів
Київ • УНН
Сили оборони Півдня України спростували інформацію про оточення українських підрозділів на Гуляйпільському напрямку та наявність загороджувальних загонів. Заявили, що ситуація складна, але зв'язок підтримується, логістика налагоджена, проводиться евакуація поранених та надається підсилення.
Ситуація на Гуляйпільському напрямку досить напружена. російські окупанти продовжують обстрілювати позиції Сил оборони України, водночас у соцмережах розповсюджується інформація про те, що певні підрозділи перебувають в оточенні ворога. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сили оборони Півдня України.
Деталі
Також у соцмережах повідомляється про нібито наявність загороджувальних загонів, які блокують наші підрозділи і не дають їм змоги відійти, заявили в Силах оборони Півдня України.
Там зазначили: дана інформація не відповідає дійсності і відверто спрямована на дискредитацію військового командування.
Ситуація на даному напрямку дійсно складна, але з нашими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених. Разом з тим, нашим підрозділам, які ведуть бої на цьому напрямку, надається підсилення зі штурмових підрозділів
У пресслужбі Сил оборони Півдня України закликали медіа та громадськість довіряти лише перевіреній інформації та не піддаватися впливу сумнівних джерел, які свідомо чи несвідомо грають на руку ворогу.
Деталі
Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони України ліквідували 890 російських окупантів за минулу добу, 19 листопада.