Бои на Гуляйпольском направлении: Силы обороны Юга опровергают окружение украинских подразделений
Киев • УНН
Силы обороны Юга Украины опровергли информацию об окружении украинских подразделений на Гуляйпольском направлении и наличии заградительных отрядов. Заявили, что ситуация сложная, но связь поддерживается, логистика налажена, проводится эвакуация раненых и оказывается усиление.
Ситуация на Гуляйпольском направлении достаточно напряженная. российские оккупанты продолжают обстреливать позиции Сил обороны Украины, в то же время в соцсетях распространяется информация о том, что определенные подразделения находятся в окружении врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.
Подробности
Также в соцсетях сообщается о якобы наличии заградительных отрядов, которые блокируют наши подразделения и не дают им возможности отойти, заявили в Силах обороны Юга Украины.
Там отметили: данная информация не соответствует действительности и откровенно направлена на дискредитацию военного командования.
Ситуация на данном направлении действительно сложная, но с нашими бойцами поддерживается связь, налажена логистика, проводится эвакуация раненых. Вместе с тем, нашим подразделениям, ведущим бои на этом направлении, оказывается усиление из штурмовых подразделений
В пресс-службе Сил обороны Юга Украины призвали медиа и общественность доверять только проверенной информации и не поддаваться влиянию сомнительных источников, которые сознательно или бессознательно играют на руку врагу.
Подробности
