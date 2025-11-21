$42.150.06
21:58 • 4708 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
19:13 • 14113 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 19470 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 22239 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 21419 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 26441 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 16920 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 17723 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 16921 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 36454 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
Бои на Гуляйпольском направлении: Силы обороны Юга опровергают окружение украинских подразделений

Киев • УНН

 • 2480 просмотра

Силы обороны Юга Украины опровергли информацию об окружении украинских подразделений на Гуляйпольском направлении и наличии заградительных отрядов. Заявили, что ситуация сложная, но связь поддерживается, логистика налажена, проводится эвакуация раненых и оказывается усиление.

Бои на Гуляйпольском направлении: Силы обороны Юга опровергают окружение украинских подразделений

Ситуация на Гуляйпольском направлении достаточно напряженная. российские оккупанты продолжают обстреливать позиции Сил обороны Украины, в то же время в соцсетях распространяется информация о том, что определенные подразделения находятся в окружении врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

Подробности

Также в соцсетях сообщается о якобы наличии заградительных отрядов, которые блокируют наши подразделения и не дают им возможности отойти, заявили в Силах обороны Юга Украины.

Там отметили: данная информация не соответствует действительности и откровенно направлена на дискредитацию военного командования.

Ситуация на данном направлении действительно сложная, но с нашими бойцами поддерживается связь, налажена логистика, проводится эвакуация раненых. Вместе с тем, нашим подразделениям, ведущим бои на этом направлении, оказывается усиление из штурмовых подразделений

- говорится в заявлении.

В пресс-службе Сил обороны Юга Украины призвали медиа и общественность доверять только проверенной информации и не поддаваться влиянию сомнительных источников, которые сознательно или бессознательно играют на руку врагу.

Подробности

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что Силы обороны Украины ликвидировали 890 российских оккупантов за минувшие сутки, 19 ноября.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина