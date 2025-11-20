$42.090.00
За добу на фронті зафіксовано 890 бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Сили оборони України ліквідували 890 російських окупантів за минулу добу, 19 листопада, та зафіксували 200 бойових зіткнень на ранок 20 листопада. Окупанти завдали 2 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснили 4 442 обстріли, залучивши 3 885 дронів-камікадзе.

За добу на фронті зафіксовано 890 бойових зіткнень - Генштаб

Сили оборони України ліквідували 890 російських окупантів за минулу добу, 19 листопада. Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень, повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Окупанти завдали  по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів застосувавши 52 ракети та 57 авіаційних ударів, скинувши 124 керовані авіабомби. Крім цього, ворог здійснив 4 442 обстріли, з них 218 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 885 дронів-камікадзе.

У Генштабі повідомили, що авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Великомихайлівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка, Плавні Запорізької області.

За даними Генштабу, ситуація станом на ранок 20 листопада виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби ворог завдав 5 авіаційних ударів, скинув 13 керованих авіабомб, а також здійснив 160 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню;

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Кам’янка, Кутьківка та у напрямку Колодязного й Дворічанського;

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та у напрямках Новоосинового й Шийківки;

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Дружелюбівка, Новий Мир, Карпівка, Ставки, Зарічне, Дробишеве, Шандриголове, Зелена Долина, Новоселівка, а також у напрямку Олександрівки, Лиману та Шийківки;

На Слов’янському напрямку у районах Ямполя, Закітного, Верхньокам’янського, Серебрянки, Діброви, Дронівки, Сіверська, Виїмки та Федорівки противник 13 разів атакував позиції наших військ;

На Краматорському напрямку противник проводив вісім наступальних дій поблизу Васюківки, Міньківки, Віролюбівки, Часового Яру, Ступочок та у напрямку населеного пункту Білокузьминівка;

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах Білої Гори, Костянтинівки, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Новооленівки, Степанівки, Софіївки;

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Паньківка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Балаган, Удачне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та у напрямку населеного пункту Гришине;

На Олександрівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Єгорівка, Красногірське;

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 11 ворожих атак у районах Рівнопілля, Зеленого Гаю та у напрямку населених пунктів Затишшя й Зелене;

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Новоандріївка, Степове та Приморське;

На Придніпровському напрямку ворог сьогодні не проводив наступальних дій. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та один інший важливий об’єкт противника. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 384 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 41 ракету, 68 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо

Сили оборони України знищили у ніч на 20 листопада 106 дронів, але 29 влучили у 16 місцях. Загалом росія атакувала Україну 136 безпілотниками, більшість з яких "шахеди".

Євген Устименко

