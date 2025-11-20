За сутки на фронте зафиксировано 890 боевых столкновений - Генштаб

Силы обороны Украины ликвидировали 890 российских оккупантов за минувшие сутки, 19 ноября. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив 52 ракеты и 57 авиационных ударов, сбросив 124 управляемые авиабомбы. Кроме этого, враг совершил 4 442 обстрела, из них 218 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3 885 дронов-камикадзе.

В Генштабе сообщили, что авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Плавни Запорожской области.

По данным Генштаба, ситуация по состоянию на утро 20 ноября выглядит так:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес 5 авиационных ударов, сбросил 13 управляемых авиабомб, а также совершил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня;

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Каменка, Кутьковка и в направлении Колодязного и Двуречанского;

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и в направлениях Новоосинового и Шейковки;

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Дружелюбовка, Новый Мир, Карповка, Ставки, Заречное, Дробышево, Шандриголово, Зеленая Долина, Новоселовка, а также в направлении Александровки, Лимана и Шейковки;

На Славянском направлении в районах Ямполя, Закотного, Верхнекаменского, Серебрянки, Дибровы, Дроновки, Северска, Выемки и Федоровки противник 13 раз атаковал позиции наших войск;

На Краматорском направлении противник проводил восемь наступательных действий вблизи Васюковки, Миньковки, Веролюбовки, Часового Яра, Ступочек и в направлении населенного пункта Белокузьминовка;

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах Белой Горы, Константиновки, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русиного Яра, Новооленовки, Степановки, Софиевки;

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Паньковка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Ровное, Покровск, Котлино, Молодецкое, Балаган, Удачное, Новопавловка, Новониколаевка, Филиал, Дачное и в направлении населенного пункта Гришино;

На Александровском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Александроград, Вороне, Сосновка, Вербовое, Злагода, Привольное, Егоровка, Красногорское;

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 11 вражеских атак в районах Ровнополья, Зеленого Гая и в направлении населенных пунктов Затишье и Зеленое;

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степное и Приморское;

На Приднепровском направлении враг сегодня не проводил наступательных действий. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект противника. Также украинские воины обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 19 артиллерийских систем, 384 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 41 ракету, 68 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Напомним

Силы обороны Украины уничтожили в ночь на 20 ноября 106 дронов, но 29 попали в 16 местах. Всего Россия атаковала Украину 136 беспилотниками, большинство из которых "шахеды".