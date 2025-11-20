106 зі 136 запущених рф дронів знешкодили за ніч над Україною, є влучання у 16 місцях

$42.090.03
Ексклюзив
06:00 • 3442 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 28672 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 44506 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
19 листопада, 16:01 • 37424 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08 • 22622 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 49452 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада, 13:20 • 18025 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
19 листопада, 13:15 • 17157 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
Верховний суд Італії дозволив екстрадицію українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку"19 листопада, 21:40 • 8792 перегляди
Буданов назвав час, коли мирна угода з росією може стати можливою19 листопада, 21:59 • 11741 перегляди
ЗСУ показали збиття мобільною групою ворожої ракети "Калібр" з ПЗРК на ХмельниччиніVideo19 листопада, 22:53 • 10114 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 7504 перегляди
У Тернополі розгорнуті й безперервно функціонують "Пункти незламності" після російської атакиVideo20 листопада, 00:33 • 8254 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкціяPhoto19 листопада, 14:12 • 31747 перегляди
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожногоPhoto19 листопада, 12:04 • 40292 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 08:06 • 50388 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 7876 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 39439 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 37871 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 39109 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 33110 перегляди
106 зі 136 запущених рф дронів знешкодили за ніч над Україною, є влучання у 16 місцях

Київ • УНН

 • 98 перегляди

📝 Редагувати новину

росія вночі атакувала Україну 136 безпілотниками, більшість з яких "шахеди". Збито або придушено 106 дронів, але 29 влучили у 16 місцях.

106 зі 136 запущених рф дронів знешкодили за ніч над Україною, є влучання у 16 місцях

росія вночі атакувала Україну 136 безпілотниками, більшість з яких - "шахеди", 106 дронів збито або придушено, але є влучання 29-ти у 16 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 20 листопада (з 18:00 19 листопада) ворог атакував 136-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 80 із них - "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях

- повідомили у Повітряних силах у соцмережах.

Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

У Тернополі тривають пошуки людей після удару рф: як зараз виглядає місце робіт20.11.25, 08:19 • 400 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Крим
Україна