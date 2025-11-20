106 зі 136 запущених рф дронів знешкодили за ніч над Україною, є влучання у 16 місцях
Київ • УНН
росія вночі атакувала Україну 136 безпілотниками, більшість з яких "шахеди". Збито або придушено 106 дронів, але 29 влучили у 16 місцях.
росія вночі атакувала Україну 136 безпілотниками, більшість з яких - "шахеди", 106 дронів збито або придушено, але є влучання 29-ти у 16 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 20 листопада (з 18:00 19 листопада) ворог атакував 136-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 80 із них - "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях
Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
