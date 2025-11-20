106 из 136 запущенных рф дронов обезвредили за ночь над Украиной, есть попадания в 16 местах

россия ночью атаковала Украину 136 беспилотниками, большинство из которых - "шахеды", 106 дронов сбиты или подавлены, но есть попадания 29-ти в 16 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 ноября (с 18:00 19 ноября) враг атаковал 136-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, около 80 из них - "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях