106 из 136 запущенных рф дронов обезвредили за ночь над Украиной, есть попадания в 16 местах

11:38 • 5554 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9450 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12577 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20313 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27308 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39551 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22351 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24856 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25216 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22448 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандала06:32
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствия06:53
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex11:38
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждого20 ноября, 15:45
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменцией09:58
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандала06:32
Меган Маркл появилась на обложке Harper's Bazaar20 ноября, 14:45
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом доме19 ноября, 07:49
106 из 136 запущенных рф дронов обезвредили за ночь над Украиной, есть попадания в 16 местах

Киев • УНН

 • 3846 просмотра

россия ночью атаковала Украину 136 беспилотниками, большинство из которых "шахеды". Сбито или подавлено 106 дронов, но 29 попали в 16 местах.

106 из 136 запущенных рф дронов обезвредили за ночь над Украиной, есть попадания в 16 местах

россия ночью атаковала Украину 136 беспилотниками, большинство из которых - "шахеды", 106 дронов сбиты или подавлены, но есть попадания 29-ти в 16 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 ноября (с 18:00 19 ноября) враг атаковал 136-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, около 80 из них - "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях

- сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

В Тернополе продолжаются поиски людей после удара рф: как сейчас выглядит место работ20.11.25, 08:19

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Крым
Украина