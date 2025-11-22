военные РФ пытались прорваться в Новоданиловку и Малую Токмачку на Запорожье - DeepState
российская армия совершила незначительные атаки на Запорожье, пытаясь прорвать оборону в Новоданиловке и Малой Токмачке. Украинские войска остановили их, контролируя ситуацию и фиксируя слабые попытки врага прощупать оборону.
В пятницу, 21 ноября, армия РФ совершила несколько незначительных атак в Запорожье, пытаясь прорвать оборону в Новоданиловке и Малой Токмачке, однако украинские войска остановили их и продолжают контролировать ситуацию, фиксируя слабые попытки врага прощупать оборону. Об этом информирует мониторинговый проект DeepState, передает УНН.
Танк и БТР предприняли попытку прорыва на Новоданиловку. В котором БТР смог доехать до населенного пункта, высадить десант, но при возвращении его догнали наши пилоты дронов к северу от Работино. Судьба тех пехотинцев, которые "залетели" в глубину нашей обороны очевидна
По данным DeepState, также враг на двух ББМ и танке пытался прорваться в Малую Токмачку из Новопокровки, но их встретили огнем украинские бойцы.
"Прощупывание врага нашей обороны продолжается. Сейчас противник применяет довольно малое количество ресурсов и если кацапам удастся достичь в этих попытках успеха, то это будет символизировать исключительно проблемы в обороне СОУ, как это сейчас происходит в районе Гуляйполя", - пишут аналитики проекта.
Отмечается, что больший ресурс противник пока не вводит, хотя прошлая попытка штурма была более массированной.
21 ноября аналитики DeepState сообщили, что российские войска продвигаются в центральную часть Покровска, обустраивая позиции и переходя к полноценной битве за город. ВСУ охотятся в районе железной дороги, однако фиксации групп пехоты указывают на угрозу для железнодорожного полотна.
