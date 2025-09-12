$41.310.10
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
11:55 • 15235 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
10:50 • 16964 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
09:11 • 16727 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
08:46 • 28154 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 18264 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
12 вересня, 07:34 • 16648 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 39546 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40262 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 53181 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
На фронті 82 бойових зіткнення: ворог активно атакує Покровський та Сіверський напрямки

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Від початку доби зафіксовано 82 бойових зіткнення, ворог завдав один ракетний та дев’ять авіаційних ударів. Активні бої тривають на Покровському, Сіверському та Лиманському напрямках, відбито 28 атак на Покровському напрямку.

На фронті 82 бойових зіткнення: ворог активно атакує Покровський та Сіверський напрямки

Від початку доби на фронті відбулося 82 бойових зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Сіверському та Лиманському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано. Сьогодні противник завдав один ракетний та дев’ять авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 16 керованих авіаційних бомб, здійснив 74 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень у районі Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного, дві ворожі атаки тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку тривають три бойові зіткнення. Всього з початку доби ворог п’ять разів йшов уперед на позиції наших захисників у районі Голубівки та в напрямку Піщаного, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося вісім бойових зіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Ворог атакував у районі Колодязів та у напрямку населених пунктів Шандриголове, Ставки.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні 13 атак у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Виїмка, ще три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири атаки окупантів. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутися в районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок.

Сили оборони вже зупинили чотири ворожі атаки з восьми на Торецькому напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Щербинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове та у напрямку Плещіївки, Степанівки, Полтавки.

На Покровському напрямку російські війська 29 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку населеного пункту Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія. Наші захисники вже відбили 28 атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вороне, Тернове, Новомиколаївка та в напрямку Філії, Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Окупанти завдали авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Залізничне.

На Оріхівському напрямку агресор провів одну марну атаку в бік Малої Токмачки. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Новояковлівка та Веселянка.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Львове.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

