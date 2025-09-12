$41.310.10
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
11:55 • 15363 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 17058 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 16795 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 28258 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 18293 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
12 сентября, 07:34 • 16663 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 39563 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 40269 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 53189 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
На фронте 82 боевых столкновения: враг активно атакует Покровское и Северское направления

Киев • УНН

 • 260 просмотра

С начала суток зафиксировано 82 боевых столкновения, враг нанес один ракетный и девять авиационных ударов. Активные бои продолжаются на Покровском, Северском и Лиманском направлениях, отбито 28 атак на Покровском направлении.

На фронте 82 боевых столкновения: враг активно атакует Покровское и Северское направления

С начала суток на фронте произошло 82 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском, Северском и Лиманском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях боевых столкновений не зафиксировано. Сегодня противник нанес один ракетный и девять авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 16 управляемых авиационных бомб, совершил 74 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении произошло девять боевых столкновений в районе Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного, две вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении продолжаются три боевых столкновения. Всего с начала суток враг пять раз шел вперед на позиции наших защитников в районе Голубовки и в направлении Песчаного, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении сегодня произошло восемь боевых столкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Враг атаковал в районе Колодязей и в направлении населенных пунктов Шандриголово, Ставки.

На Северском направлении противник совершил сегодня 13 атак в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Выемка, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре атаки оккупантов. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек.

Силы обороны уже остановили четыре вражеские атаки из восьми на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербиновка, Катериновка, Александро-Калиново и в направлении Плещеевки, Степановки, Полтавки.

На Покровском направлении российские войска 29 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Новоекономическое, Николаевка, Миролюбовка, Удачное, Муравка, Дачное, Новоукраинка и в направлении населенного пункта Мирноград, Проминь, Сухой Яр, Покровск, Зверово, Молодецкое, Новоподгородное, Филиал. Наши защитники уже отбили 28 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили пять атак противника вблизи населенных пунктов Вороне, Терновое, Новониколаевка и в направлении Филиала, Ивановки.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил. Оккупанты нанесли авиационные удары по населенным пунктам Белогорье и Зализничное.

На Ореховском направлении агрессор провел одну безуспешную атаку в сторону Малой Токмачки. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Новояковлевка и Веселянка.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Львово.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб12.09.25, 07:42 • 33259 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Малая Токмачка
Bilohiria
Львов