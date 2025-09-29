Російські війська завдали 696 ударів за добу по Запорізькій області - ОВА
Київ • УНН
Війська рф здійснили 696 ударів по Запорізькій області, поранивши 49 мирних жителів. Зафіксовано два ракетні удари, 10 авіаційних обстрілів та 496 атак БпЛА.
Упродовж доби війська рф завдали 696 ударів по території Запорізької області, поранивши 49 мирних жителів. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
За його словами, російська армія здійснила два ракетні удари по Запоріжжю. Також ворог завдав 10 авіаційних обстрілів по населених пунктах Залізничне, Новоселівка, Успенівка та Мала Токмачка.
Крім того, 496 БпЛА різних типів (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Балабине, Комишуваху, Червонодніпровку, Приморське, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Зелене та Чарівне.
Окрім цього, надійшло 396 повідомлень про пошкодження житлових будинків, техніки та об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо
28 вересня внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя постраждали десятки людей, шестеро госпіталізовані, включаючи трьох дітей. Пошкоджено 41 багатоквартирний та 22 приватних будинки, а також нежитлові будівлі. Кількість постраждалих зросла до 34 осіб.