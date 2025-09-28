Наслідки масованої атаки рф по Україні: на Запоріжжі майже 35 поранених, серед них троє дітей
Київ • УНН
Внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя постраждали десятки людей, шестеро госпіталізовані, включаючи трьох дітей. Пошкоджено 41 багатоквартирний та 22 приватних будинки, а також нежитлові будівлі.
Серед 34 травмованих, шестеро ушпиталені. Серед них - троє дітей. Передає УНН із посиланням на пресслужбу начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Деталі
До 34 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя. Шестеро поранених ушпиталені, у тому числі і троє дітей. 28 людей на амбулаторному лікуванні. Медики надали їм усю необхідну допомогу.
Раніше в інтерв'ю ЗМІ, Федоров розповів, що внаслідок ворожих ударів ракетами та реактивними системами по Запоріжжю пошкоджені:
- 41 багатоквартирний;
- 22 приватних будинки;
- нежитлові будівлі залпового вогню.
Три багатоповерхівки, які постраждали внаслідок ракетної атаки, відключені від комунальних послуг. Зруйноване та пошкоджене житло обстежують, щоб виявити наскільки воно підлягає відновленню.
Понад 150 людей, чиє житло постраждало, звернулися за допомогою соціальних служб.
Шість людей розміщені у пункті захисту.
Нагадаємо
У декількох районах Сумської області зафіксовано наслідки атак зс рф минулої ночі. Повідомляється про загибель чоловіка; є поранені. Також рятувальникам довелося боротися з масштабною пожежею.
Внаслідок нічної атаки на Київ загинули 4 особи, серед них 12-річна дівчинка, та постраждали понад 10 людей.
Внаслідок ракетного обстрілу Київської області постраждала 31 особа, включаючи трьох дітей.
російські війська атакували 7 населених пунктів Харківської області БпЛА. Олег Синєгубов у повідомленні вказував на поранення 42-річного чоловіка та пошкодження цивільної інфраструктури.