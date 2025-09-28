$41.490.00
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня
Ексклюзив
08:33 • 15599 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
07:36 • 13657 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 17612 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 45352 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 64279 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 80040 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 132155 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 54862 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз
26 вересня, 12:45 • 47188 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – Telegraph
Наслідки масованої атаки рф по Україні: на Запоріжжі майже 35 поранених, серед них троє дітей

Київ • УНН

 • 494 перегляди

Внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя постраждали десятки людей, шестеро госпіталізовані, включаючи трьох дітей. Пошкоджено 41 багатоквартирний та 22 приватних будинки, а також нежитлові будівлі.

Наслідки масованої атаки рф по Україні: на Запоріжжі майже 35 поранених, серед них троє дітей

Серед 34 травмованих, шестеро ушпиталені. Серед них - троє дітей. Передає УНН із посиланням на пресслужбу начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі

До 34 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя. Шестеро поранених ушпиталені, у тому числі і троє дітей. 28 людей на амбулаторному лікуванні. Медики надали їм усю необхідну допомогу.

- повідомив Федоров.

Раніше в інтерв'ю ЗМІ, Федоров розповів, що внаслідок ворожих ударів ракетами та реактивними системами по Запоріжжю пошкоджені:

  • 41 багатоквартирний;
    • 22 приватних будинки;
      • нежитлові будівлі залпового вогню.

        Три багатоповерхівки, які постраждали внаслідок ракетної атаки, відключені від комунальних послуг. Зруйноване та пошкоджене житло обстежують, щоб виявити наскільки воно підлягає відновленню.

        Понад 150 людей, чиє житло постраждало, звернулися за допомогою соціальних служб.

        Шість людей розміщені у пункті захисту.

        Нагадаємо

        У декількох районах Сумської області зафіксовано наслідки атак зс рф минулої ночі. Повідомляється про загибель чоловіка; є поранені. Також рятувальникам довелося боротися з масштабною пожежею

        Внаслідок нічної атаки на Київ загинули 4 особи, серед них 12-річна дівчинка, та постраждали понад 10 людей.

        Внаслідок ракетного обстрілу Київської області постраждала 31 особа, включаючи трьох дітей. 

        російські війська атакували 7 населених пунктів Харківської області БпЛА. Олег Синєгубов у повідомленні вказував на поранення 42-річного чоловіка та пошкодження цивільної інфраструктури

        Ігор Тележніков

