Ексклюзив
08:59 • 696 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня
Ексклюзив
08:33 • 2742 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
07:36 • 6906 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
06:00 • 13004 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 41805 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 62878 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 77011 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 128180 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 54350 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз
26 вересня, 12:45 • 46528 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – Telegraph
На Харківщині 7 населених пунктів були атаковані різними БпЛА загарбників: є постраждалий та руйнування

Київ • УНН

 • 1448 перегляди

російські війська атакували 7 населених пунктів Харківської області БпЛА, що призвело до поранення 42-річного чоловіка та пошкодження цивільної інфраструктури. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 174 людини за добу.

На Харківщині 7 населених пунктів були атаковані різними БпЛА загарбників: є постраждалий та руйнування

Внаслідок атак зс рф, є постраждалий. Відомо про руйновання обʼєктів цивільної інфраструктури, передає керівник ОВА Харківської області Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

За офіційними даними, російські війська, застосовуючи БпЛА типу "Молнія", fpv-дрон, протягом минулої доби здійснили атаки по 7-ми населених пунктах Харківської області.

Внаслідок обстрілів у сел. Приколотне Вільхуватської громади постраждав 42-річний чоловік.

Згідно з інформацією Олега Синєгубова, через атаку ворога, пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Зокрема, у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Козача Лопань), господарчу споруду (с. Руська Лозова); у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (с. Мостове), приватний будинок (с. Малий Бурлук), дорожнє покриття (сел. Приколотне); у Ізюмському районі горіла суха трава (с. Піски- Радьківські).

Доповнення

Також очільник ОВА Харківщини повідомив:

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 174 людини. Залишилися 37 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 4902 людини.

Ситуація на фронті:

За даними повідомленні Упродовж минулої доби зафіксовано 173 бойові зіткнення.

  • на Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки;
    • на Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки;

      Нагадаємо

      У ніч на 28 вересня внаслідок атаки російських окупантів у Києві загинуло четверо людей, серед них 12-річна дівчинка.

      На Сумщині зафіксовано 167 обстрілів 50 населених пунктів, загинув 59-річний чоловік та троє мирних жителів отримали поранення.

      Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський28.09.25, 10:36 • 6918 переглядiв

      Ігор Тележніков

      СуспільствоВійна в Україні
      Сумська область
      Олег Синєгубов
      Харківська область
      Київ