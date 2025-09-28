На Харківщині 7 населених пунктів були атаковані різними БпЛА загарбників: є постраждалий та руйнування
Київ • УНН
російські війська атакували 7 населених пунктів Харківської області БпЛА, що призвело до поранення 42-річного чоловіка та пошкодження цивільної інфраструктури. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 174 людини за добу.
Внаслідок атак зс рф, є постраждалий. Відомо про руйновання обʼєктів цивільної інфраструктури, передає керівник ОВА Харківської області Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
За офіційними даними, російські війська, застосовуючи БпЛА типу "Молнія", fpv-дрон, протягом минулої доби здійснили атаки по 7-ми населених пунктах Харківської області.
Внаслідок обстрілів у сел. Приколотне Вільхуватської громади постраждав 42-річний чоловік.
Згідно з інформацією Олега Синєгубова, через атаку ворога, пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
Зокрема, у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Козача Лопань), господарчу споруду (с. Руська Лозова); у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (с. Мостове), приватний будинок (с. Малий Бурлук), дорожнє покриття (сел. Приколотне); у Ізюмському районі горіла суха трава (с. Піски- Радьківські).
Доповнення
Також очільник ОВА Харківщини повідомив:
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 174 людини. Залишилися 37 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 4902 людини.
Ситуація на фронті:
За даними повідомленні Упродовж минулої доби зафіксовано 173 бойові зіткнення.
- на Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки;
- на Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки;
Нагадаємо
У ніч на 28 вересня внаслідок атаки російських окупантів у Києві загинуло четверо людей, серед них 12-річна дівчинка.
На Сумщині зафіксовано 167 обстрілів 50 населених пунктів, загинув 59-річний чоловік та троє мирних жителів отримали поранення.
