Эксклюзив
08:33 • 1372 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
07:36 • 6158 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
06:00 • 12715 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 41550 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 62755 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 76851 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 127957 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 54315 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 46477 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 40180 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
В Харьковской области 7 населенных пунктов были атакованы различными БпЛА захватчиков: есть пострадавший и разрушения

Киев • УНН

 • 1330 просмотра

российские войска атаковали 7 населенных пунктов Харьковской области БпЛА, что привело к ранению 42-летнего мужчины и повреждению гражданской инфраструктуры. Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 174 человека за сутки.

В Харьковской области 7 населенных пунктов были атакованы различными БпЛА захватчиков: есть пострадавший и разрушения

В результате атак ВС РФ есть пострадавший. Известно о разрушении объектов гражданской инфраструктуры, передает руководитель ОВА Харьковской области Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По официальным данным, российские войска, применяя БпЛА типа "Молния", fpv-дрон, в течение минувших суток совершили атаки по 7-ми населенным пунктам Харьковской области.

В результате обстрелов в пос. Приколотное Ольховатской общины пострадал 42-летний мужчина.

Согласно информации Олега Синегубова, из-за атаки врага повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Казачья Лопань), хозяйственная постройка (с. Русская Лозовая); в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Мостовое), частный дом (с. Малый Бурлук), дорожное покрытие (пос. Приколотное); в Изюмском районе горела сухая трава (с. Пески-Радьковские).

Дополнение

Также глава ОВА Харьковщины сообщил:

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 174 человека. Остались 37 человек. Всего с начала работы в Пункте зарегистрировано 4902 человека.

Ситуация на фронте:

По данным сообщения, за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения.

  • на Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошовки;
    • на Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки;

      Напомним

      В ночь на 28 сентября в результате атаки российских оккупантов в Киеве погибли четыре человека, среди них 12-летняя девочка.

      На Сумщине зафиксировано 167 обстрелов 50 населенных пунктов, погиб 59-летний мужчина и трое мирных жителей получили ранения.

      Игорь Тележников

