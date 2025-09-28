В Харьковской области 7 населенных пунктов были атакованы различными БпЛА захватчиков: есть пострадавший и разрушения
Киев • УНН
российские войска атаковали 7 населенных пунктов Харьковской области БпЛА, что привело к ранению 42-летнего мужчины и повреждению гражданской инфраструктуры. Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 174 человека за сутки.
В результате атак ВС РФ есть пострадавший. Известно о разрушении объектов гражданской инфраструктуры, передает руководитель ОВА Харьковской области Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
По официальным данным, российские войска, применяя БпЛА типа "Молния", fpv-дрон, в течение минувших суток совершили атаки по 7-ми населенным пунктам Харьковской области.
В результате обстрелов в пос. Приколотное Ольховатской общины пострадал 42-летний мужчина.
Согласно информации Олега Синегубова, из-за атаки врага повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
В частности, в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Казачья Лопань), хозяйственная постройка (с. Русская Лозовая); в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Мостовое), частный дом (с. Малый Бурлук), дорожное покрытие (пос. Приколотное); в Изюмском районе горела сухая трава (с. Пески-Радьковские).
Дополнение
Также глава ОВА Харьковщины сообщил:
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 174 человека. Остались 37 человек. Всего с начала работы в Пункте зарегистрировано 4902 человека.
Ситуация на фронте:
По данным сообщения, за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения.
- на Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошовки;
- на Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки;
Напомним
В ночь на 28 сентября в результате атаки российских оккупантов в Киеве погибли четыре человека, среди них 12-летняя девочка.
На Сумщине зафиксировано 167 обстрелов 50 населенных пунктов, погиб 59-летний мужчина и трое мирных жителей получили ранения.
