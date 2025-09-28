Последствия массированной атаки РФ по Украине: в Запорожье почти 35 раненых, среди них трое детей
Киев • УНН
В результате утренней атаки россиян на Запорожье пострадали десятки людей, шестеро госпитализированы, включая троих детей. Поврежден 41 многоквартирный и 22 частных дома, а также нежилые здания.
Среди 34 травмированных шестеро госпитализированы. Среди них - трое детей. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
До 34 возросло количество пострадавших в результате утренней атаки россиян на Запорожье. Шестеро раненых госпитализированы, в том числе и трое детей. 28 человек на амбулаторном лечении. Медики оказали им всю необходимую помощь.
Ранее в интервью СМИ Федоров рассказал, что в результате вражеских ударов ракетами и реактивными системами по Запорожью повреждены:
- 41 многоквартирный;
- 22 частных дома;
- нежилые здания залпового огня.
Три многоэтажки, пострадавшие в результате ракетной атаки, отключены от коммунальных услуг. Разрушенное и поврежденное жилье обследуют, чтобы выявить, насколько оно подлежит восстановлению.
Более 150 человек, чье жилье пострадало, обратились за помощью социальных служб.
Шесть человек размещены в пункте защиты.
Напомним
В нескольких районах Сумской области зафиксированы последствия атак вс рф минувшей ночью. Сообщается о гибели мужчины; есть раненые. Также спасателям пришлось бороться с масштабным пожаром.
В результате ночной атаки на Киев погибли 4 человека, среди них 12-летняя девочка, и пострадали более 10 человек.
В результате ракетного обстрела Киевской области пострадал 31 человек, включая троих детей.
российские войска атаковали 7 населенных пунктов Харьковской области БпЛА. Олег Синегубов в сообщении указывал на ранение 42-летнего мужчины и повреждение гражданской инфраструктуры.