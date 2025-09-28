Масована атака рф на Київщину: кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 31, серед них троє дітей
Київ • УНН
Внаслідок ракетного обстрілу Київської області постраждала 31 особа, включаючи трьох дітей. Пошкодження зафіксовані у п'яти районах області.
За останніми даними, внаслідок ракетного обстрілу Київської області постраждала 31 людина, серед них троє дітей. Пошкодження та пожежі зафіксовані в Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах.
Про це повідомила ДСНС пише УНН.
Деталі
За оновленими даними постраждала 31 людина, з них – 3 дитини. В Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах області зафіксовані пожежі й руйнування
У Бучанському та Білоцерківському районах тривають роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу. На місцях працюють оперативні служби.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що внаслідок нічного обстрілу Києва загинули четверо людей, 14 отримали поранення, один з них у важкому стані.
