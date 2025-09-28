Масована атака рф на Київщину: кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 31, серед них троє дітей

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Ексклюзив
08:59 • 6160 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
08:33 • 11272 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
07:36 • 11323 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
06:00 • 15516 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 43752 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 63671 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 78721 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 130350 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 54615 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 46862 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
Росія здійснила пуски крилатих ракет Х-101/555 з Саратовської області28 вересня, 01:02 • 19433 перегляди
У Києві лунають вибухи: ППО працює по ворожих дронах 28 вересня, 01:39 • 28024 перегляди
Запоріжжя вчергове під ударом: місто атакують Калібри28 вересня, 02:42 • 6728 перегляди
Київ під масованою атакою дронів та ракет: що відомо28 вересня, 03:02 • 21318 перегляди
Польща підняла винищувачі через масовану атаку рф на території України28 вересня, 03:32 • 9452 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 38189 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 130356 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 55041 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 65323 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 66202 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Сумська область
Державний кордон України
Київська область
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 19082 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 78729 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 41087 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 46011 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 47853 перегляди
Актуальне
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136
Х-101
Х-47М2 «Кинджал»
Ту-95

Масована атака рф на Київщину: кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 31, серед них троє дітей

Київ • УНН

 • 1832 перегляди

Внаслідок ракетного обстрілу Київської області постраждала 31 особа, включаючи трьох дітей. Пошкодження зафіксовані у п'яти районах області.

Масована атака рф на Київщину: кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 31, серед них троє дітей

За останніми даними, внаслідок ракетного обстрілу Київської області постраждала 31 людина, серед них троє дітей. Пошкодження та пожежі зафіксовані в Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах.

Про це повідомила ДСНС пише УНН.

Деталі

За оновленими даними постраждала 31 людина, з них – 3 дитини. В Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах області зафіксовані пожежі й руйнування

- повідомила служба.

У Бучанському та Білоцерківському районах тривають роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу. На місцях працюють оперативні служби.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що внаслідок нічного обстрілу Києва загинули четверо людей, 14 отримали поранення, один з них у важкому стані. 

У столиці серед жертв дівчинка-підліток, медсестра та пацієнт Інституту кардіології, також понад 70 поранених в Україні - МВС28.09.25, 12:57 • 740 переглядiв

Альона Уткіна

Війна в УкраїніКиївська область
Київська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ