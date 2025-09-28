Масована атака на рф Київ: відомо вже про 14 поранених
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу Києва загинули четверо людей, 14 отримали поранення, один з них у важкому стані. У Солом'янському районі тривають роботи з розбору завалів житлового будинку.
Деталі
14 постраждалих, один із них у важкому стані. Четверо загиблих внаслідок масованої атаки ворога на Київ. У пошкодженому житловому будинку в Соломʼянському районі, де частково обвалилися перекриття, розбирають завали
Очільник міста додав, що на інших локаціях, які дістали пошкоджень у різних районах столиці також тривають роботи.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що внаслідок нічної атаки на Київ загинули 4 особи, серед них 12-річна дівчинка, та постраждали 13 людей. Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та Інститут кардіології.