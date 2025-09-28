Массированная атака на РФ Киев: известно уже о 14 раненых

$41.490.00
Эксклюзив
08:59 • 684 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
08:33 • 2720 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
07:36 • 6898 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
06:00 • 13002 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 41801 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 62876 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 77010 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 128178 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 54350 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 46527 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
публикации
Эксклюзивы
Селена Гомес и Бенни Бланко поженились в Санта-Барбаре: кто из звезд был на свадьбеPhoto27 сентября, 23:41 • 14323 просмотра
В Киевской области работает ПВО: большинство целей летит в направлении столицы28 сентября, 00:37 • 14799 просмотра
Россия осуществила пуски крылатых ракет Х-101/555 из Саратовской области28 сентября, 01:02 • 17430 просмотра
В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по вражеским дронам28 сентября, 01:39 • 25574 просмотра
Киев под массированной атакой дронов и ракет: что известно28 сентября, 03:02 • 19132 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 36155 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 53211 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 63570 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 64477 просмотра
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Майя Санду
Иван Федоров
Украина
Запорожье
Государственная граница Украины
Сумская область
Соединённые Штаты
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 17745 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 77011 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 39955 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 44972 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 46848 просмотра
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136
Х-101
Х-47М2 "Кинжал"
Ту-95

Массированная атака на РФ Киев: известно уже о 14 раненых

Киев • УНН

 • 266 просмотра

В результате ночного обстрела Киева погибли четыре человека, 14 получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. В Соломенском районе продолжаются работы по разбору завалов жилого дома.

В результате ночного обстрела столицы погибли четыре человека, еще 14 получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. В Соломенском районе, где обрушились перекрытия жилого дома, продолжаются работы по разбору завалов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Подробности

14 пострадавших, один из них в тяжелом состоянии. Четверо погибших в результате массированной атаки врага на Киев. В поврежденном жилом доме в Соломенском районе, где частично обрушились перекрытия, разбирают завалы

- говорится в сообщении. 

Глава города добавил, что на других локациях, получивших повреждения в разных районах столицы, также продолжаются работы.

Напомним

Ранее УНН писал, что в результате ночной атаки на Киев погибли 4 человека, среди них 12-летняя девочка, и пострадали 13 человек. Повреждены жилые дома, детский сад и Институт кардиологии. 

Алена Уткина

ОбществоКиев
Виталий Кличко
Киев