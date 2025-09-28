Массированная атака на РФ Киев: известно уже о 14 раненых
Киев • УНН
В результате ночного обстрела столицы погибли четыре человека, еще 14 получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. В Соломенском районе, где обрушились перекрытия жилого дома, продолжаются работы по разбору завалов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
Подробности
14 пострадавших, один из них в тяжелом состоянии. Четверо погибших в результате массированной атаки врага на Киев. В поврежденном жилом доме в Соломенском районе, где частично обрушились перекрытия, разбирают завалы
Глава города добавил, что на других локациях, получивших повреждения в разных районах столицы, также продолжаются работы.
Ранее УНН писал, что в результате ночной атаки на Киев погибли 4 человека, среди них 12-летняя девочка, и пострадали 13 человек. Повреждены жилые дома, детский сад и Институт кардиологии.