Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших от ракетного удара возросло до 31, среди них трое детей
Киев • УНН
В результате ракетного обстрела Киевской области пострадал 31 человек, включая троих детей. Повреждения зафиксированы в пяти районах области.
По последним данным, в результате ракетного обстрела Киевской области пострадал 31 человек, среди них трое детей. Повреждения и пожары зафиксированы в Белоцерковском, Фастовском, Бучанском, Обуховском и Бориспольском районах.
Об этом сообщила ГСЧС, пишет УНН.
Подробности
По обновленным данным, пострадал 31 человек, из них – 3 ребенка. В Белоцерковском, Фастовском, Бучанском, Обуховском и Бориспольском районах области зафиксированы пожары и разрушения
В Бучанском и Белоцерковском районах продолжаются работы по ликвидации последствий ракетного обстрела. На местах работают оперативные службы.
Напомним
Ранее УНН писал, что в результате ночного обстрела Киева погибли четыре человека, 14 получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.
