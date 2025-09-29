Российские войска нанесли 696 ударов за сутки по Запорожской области - ОВА
Киев • УНН
Войска РФ совершили 696 ударов по Запорожской области, ранив 49 мирных жителей. Зафиксировано два ракетных удара, 10 авиационных обстрелов и 496 атак БпЛА.
В течение суток войска РФ нанесли 696 ударов по территории Запорожской области, ранив 49 мирных жителей. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Подробности
По его словам, российская армия совершила два ракетных удара по Запорожью. Также враг нанес 10 авиационных обстрелов по населенным пунктам Зализничное, Новоселовка, Успеновка и Малая Токмачка.
Кроме того, 496 БпЛА различных типов (преимущественно FPV) атаковали Новониколаевку, Балабино, Камышеваху, Червоноднепровку, Приморское, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Зеленое и Чаривное.
Помимо этого, поступило 396 сообщений о повреждениях жилых домов, техники и объектов инфраструктуры.
Напомним
28 сентября в результате утренней атаки россиян на Запорожье пострадали десятки людей, шестеро госпитализированы, включая троих детей. Поврежден 41 многоквартирный и 22 частных дома, а также нежилые здания. Число пострадавших возросло до 34 человек.