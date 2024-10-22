Агресор завдав 303 удари по Запорізькій області: є загиблі
Київ • УНН
Ворожі війська атакували 9 населених пунктів Запорізької області, завдавши 303 удари. У Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинули 3 людини, 19 поранені, серед них 8-річна дівчинка.
Окупанти завдали 303 удари по 9 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Ворог наніс ракетний удар по Запоріжжю, а також здійснив 17 авіаційних ударів по Малій Токмачці. Особливу активність проявили безпілотники: 170 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.
Окрім цього, чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню накрили Роботине та Малу Токмачку, а 111 артобстрілів були завдані по територіях Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Загалом надійшло 77 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
На жаль, унаслідок ворожої атаки на обласний центр загинули троє людей, а 19 отримали поранення, серед яких – 8-річна дівчинка
Війська рф завдали 243 удари по 7 населених пунктах Запоріжжя19.10.24, 07:45 • 35119 переглядiв