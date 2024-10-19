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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4532 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Війська рф завдали 243 удари по 7 населених пунктах Запоріжжя

Київ • УНН

 • 35119 перегляди

За добу російські війська здійснили близько 240 обстрілів по семи населених пунктах Запорізької області. Атаки включали 124 удари БпЛА, 9 обстрілів з РСЗВ та 110 артударів.

Війська рф завдали 243 удари по 7 населених пунктах Запоріжжя

російські війська за добу здійснили близько 240 обстрілів по семи населених пунктах Запорізької області. Про цеповідомив голова ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Впродовж доби окупанти завдали 243 удари по 7 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

  • 124 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.
  • 9  обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Малу Токмачку, Роботине, Новоандріївку та Малинівку.
  • 110 артударів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Сили ППО знешкодили всі російські дрони, які летіли на Київ - КМВА19.10.24, 07:20 • 49751 перегляд

Ольга Розгон

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