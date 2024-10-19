Войска рф нанесли 243 удара по 7 населенным пунктам Запорожья

российские войска за сутки совершили около 240 обстрелов по семи населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

В течение суток оккупанты нанесли 243 удара по 7 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали, - говорится в сообщении.

Детали

124 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

9 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково, Малую Токмачку, Роботино, Новоандреевку и Малиновку.

110 артударов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

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