Войска рф нанесли 243 удара по 7 населенным пунктам Запорожья
Киев • УНН
За сутки российские войска совершили около 240 обстрелов по семи населенным пунктам Запорожской области. Атаки включали 124 удара БпЛА, 9 обстрелов из РСЗО и 110 артударов.
российские войска за сутки совершили около 240 обстрелов по семи населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
В течение суток оккупанты нанесли 243 удара по 7 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали,
Детали
- 124 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.
- 9 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково, Малую Токмачку, Роботино, Новоандреевку и Малиновку.
- 110 артударов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
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