Агрессор нанес 303 удара по Запорожской области: есть погибшие

Оккупанты нанесли 303 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Враг нанес ракетный удар по Запорожью, а также совершил 17 авиационных ударов по Малой Токмачке. Особую активность проявили беспилотники: 170 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Малиновку, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку и Левадное.

Кроме этого, четыре обстрела из реактивных систем залпового огня накрыли Роботино и Малую Токмачку, а 111 артобстрелов были нанесены по территориям Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Всего поступило 77 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

К сожалению, в результате вражеской атаки на областной центр погибли три человека, а 19 получили ранения, среди которых - 8-летняя девочка

Войска рф нанесли 243 удара по 7 населенным пунктам Запорожья