Окупанти завдали 366 ударів по Запорізькій області
Київ • УНН
Ворожі війська атакували 9 населених пунктів Запорізької області, завдавши 366 ударів. Використовувалися авіація, безпілотники, РСЗВ та артилерія, пошкоджено інфраструктуру, але жертв серед цивільних немає.
За добу окупанти завдали 366 ударів по населеним пунктам Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За добу ворожі війська здійснили атаку на дев'ять населених пунктів Запорізької області, завдавши 366 ударів. Війська терористів виконали 7 авіаційних ударів, зосередившись на Малій Токмачці, Левадному, Щербаках та Новоандріївці. Окрім того, 222 безпілотники різних модифікацій атакували Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Роботине та інші населені пункти.
Атакуючи ці райони, окупанти також застосували реактивні системи залпового вогню та завдали 130 артобстрілів. Загалом надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, однак, на щастя, серед мирних жителів жертв не було.
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