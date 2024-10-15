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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Окупанти завдали 366 ударів по Запорізькій області

Київ • УНН

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Ворожі війська атакували 9 населених пунктів Запорізької області, завдавши 366 ударів. Використовувалися авіація, безпілотники, РСЗВ та артилерія, пошкоджено інфраструктуру, але жертв серед цивільних немає.

Окупанти завдали 366 ударів по Запорізькій області

За добу окупанти завдали 366 ударів по населеним пунктам Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За добу ворожі війська здійснили атаку на дев'ять населених пунктів Запорізької області, завдавши 366 ударів. Війська терористів виконали 7 авіаційних ударів, зосередившись на Малій Токмачці, Левадному, Щербаках та Новоандріївці. Окрім того, 222 безпілотники різних модифікацій атакували Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Роботине та інші населені пункти.

Атакуючи ці райони, окупанти також застосували реактивні системи залпового вогню та завдали 130 артобстрілів. Загалом надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, однак, на щастя, серед мирних жителів жертв не було.

Війська рф вночі атакували Запоріжжя: поранили 3 людей - ОВА12.10.24, 06:57 • 51846 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
Запорізька область
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