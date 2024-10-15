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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты нанесли 366 ударов по Запорожской области

Оккупанты нанесли 366 ударов по Запорожской области

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 04:07  •  4642 просмотра

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Вражеские войска атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 366 ударов. Использовались авиация, беспилотники, РСЗО и артиллерия, повреждена инфраструктура, но жертв среди гражданских нет.

За сутки оккупанты нанесли 366 ударов по населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

За сутки вражеские войска совершили атаку на девять населенных пунктов Запорожской области, нанеся 366 ударов. Войска террористов выполнили 7 авиационных ударов, сосредоточившись на Малой Токмачке, Левадном, Щербаках и Новоандреевке. Кроме того, 222 беспилотника различных модификаций атаковали Лобково, Приморское, Гуляйполе, Роботино и другие населенные пункты.

Атакуя эти районы, оккупанты также применили реактивные системы залпового огня и нанесли 130 артобстрелов. Всего поступило 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, однако, к счастью, среди мирных жителей жертв не было.

Войска рф ночью атаковали Запорожье: ранили 3 человека - ОВА12 октября 2024, 03:57 • 51040 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
mala-tokmachkaМалая Токмачка
ivan-fedorov-politykИван Федоров
huliaipoleГуляйполе