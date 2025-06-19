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Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
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18 червня, 16:37 • 22628 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
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Доба на Запоріжжі: ворог вдарив по області 410 разів, є поранений

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Російські війська завдали 410 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого одна людина отримала поранення. Пошкоджено приватні будинки, квартири, автомобілі та об’єкти інфраструктури.

Доба на Запоріжжі: ворог вдарив по області 410 разів, є поранений

Упродовж доби окупанти завдали 410 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, є поранений. Про це інформує очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За словами чиновника, учора мішенню ворога стали: Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Новодарівка, Ольгівське, Успенівка, Павлівка та Темирівка.

62-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Пологівський район

- йдеться у повідомленні. 

Ворог здійснив 10 авіаційних обстрілів Гуляйполя, Ольгівського, Успенівки, Павлівки та Темирівки, а також: 

▪️264 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

▪️4 обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське, Гуляйполе, Новоданилівку та Малу Токмачку.

▪️132 артудари завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 94 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об’єктів інфраструктури", - додав Федоров.

Нагадаємо

У ніч проти 18 червня 2025 року щонайменше 13 ворожих БпЛА атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння на території одного з підприємств, пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновані складські приміщення, згоріли автівки.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Запорізька область
Мала Токмачка
Гуляйполе
Запоріжжя
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