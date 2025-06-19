Доба на Запоріжжі: ворог вдарив по області 410 разів, є поранений
Київ • УНН
Російські війська завдали 410 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого одна людина отримала поранення. Пошкоджено приватні будинки, квартири, автомобілі та об’єкти інфраструктури.
Упродовж доби окупанти завдали 410 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, є поранений. Про це інформує очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.
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За словами чиновника, учора мішенню ворога стали: Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Новодарівка, Ольгівське, Успенівка, Павлівка та Темирівка.
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Ворог здійснив 10 авіаційних обстрілів Гуляйполя, Ольгівського, Успенівки, Павлівки та Темирівки, а також:
▪️264 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
▪️4 обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське, Гуляйполе, Новоданилівку та Малу Токмачку.
▪️132 артудари завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
"Надійшло 94 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об’єктів інфраструктури", - додав Федоров.
Нагадаємо
У ніч проти 18 червня 2025 року щонайменше 13 ворожих БпЛА атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння на території одного з підприємств, пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновані складські приміщення, згоріли автівки.
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