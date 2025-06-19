День на Запорожье: враг ударил по области 410 раз, есть раненый
Киев • УНН
Российские войска нанесли 410 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего один человек получил ранение. Повреждены частные дома, квартиры, автомобили и объекты инфраструктуры.
В течение суток оккупанты нанесли 410 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области, есть раненый. Об этом информирует глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По словам чиновника, вчера мишенью врага стали: Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривное, Новодаровка, Ольговское, Успеновка, Павловка и Темировка.
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Враг совершил 10 авиационных обстрелов Гуляйполя, Ольговского, Успеновки, Павловки и Темировки, а также:
▪️264 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.
▪️4 обстрела из РСЗО накрыли Каменское, Гуляйполе, Новоданиловку и Малую Токмачку.
▪️132 артудара нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
"Поступило 94 сообщения о повреждении частных домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры", - добавил Федоров.
Напомним
В ночь на 18 июня 2025 года по меньшей мере 13 вражеских БПЛА атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела произошло возгорание на территории одного из предприятий, повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, сгорели автомобили.
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