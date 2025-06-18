13 ворожих БпЛА атакували Запоріжжя: наслідки руйнівні (відео)
Київ • УНН
Вночі ворог атакував Запоріжжя безпілотниками, спричинивши масштабні руйнування. Пошкоджено підприємства, будинки, згоріли автівки, виникли пожежі на великій площі.
У ніч проти 18 червня 2025 року щонайменше 13 ворожих БпЛА атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння на території одного з підприємств, пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновані складські приміщення, згоріли автівки. Про це інформує голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.
Вибиті вікна у багатоповерхівках, згорілі авто, пожежі у складських приміщеннях - Запоріжжя оговтується після нальоту БпЛА. Вночі ворог направив на місто тринадцять безпілотників
Він зазначив, що внаслідок атаки виникли три пожежі, площею 100, 300 та 800 м.кв.
"Екстрені та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки", - додав Федоров.
Атака ворога по Запоріжжю: є поранені, пошкоджені будинки та авто12.06.25, 06:22 • 4720 переглядiв