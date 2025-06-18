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18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки рф
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13 ворожих БпЛА атакували Запоріжжя: наслідки руйнівні (відео)

Київ • УНН

 • 1268 перегляди

Вночі ворог атакував Запоріжжя безпілотниками, спричинивши масштабні руйнування. Пошкоджено підприємства, будинки, згоріли автівки, виникли пожежі на великій площі.

13 ворожих БпЛА атакували Запоріжжя: наслідки руйнівні (відео)

У ніч проти 18 червня 2025 року щонайменше 13 ворожих БпЛА атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння на території одного з підприємств, пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновані складські приміщення, згоріли автівки. Про це інформує голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

Вибиті вікна у багатоповерхівках, згорілі авто, пожежі у складських приміщеннях - Запоріжжя оговтується після нальоту БпЛА. Вночі ворог направив на місто тринадцять безпілотників

- йдеться у дописі чиновника.

Він зазначив, що внаслідок атаки виникли три пожежі, площею 100, 300 та 800 м.кв.

"Екстрені та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки", - додав Федоров.

Атака ворога по Запоріжжю: є поранені, пошкоджені будинки та авто12.06.25, 06:22 • 4720 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Запоріжжя
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