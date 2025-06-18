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13 вражеских БпЛА атаковали Запорожье: последствия разрушительные (видео)

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Ночью враг атаковал Запорожье беспилотниками, вызвав масштабные разрушения. Повреждены предприятия, дома, сгорели автомобили, возникли пожары на большой площади.

13 вражеских БпЛА атаковали Запорожье: последствия разрушительные (видео)

В ночь на 18 июня 2025 года не менее 13 вражеских БпЛА атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела произошло возгорание на территории одного из предприятий, повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, сгорели автомобили. Об этом информирует председатель Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Выбиты окна в многоэтажках, сгоревшие авто, пожары в складских помещениях - Запорожье приходит в себя после налета БпЛА. Ночью враг направил на город тринадцать беспилотников

- говорится в заметке чиновника.

Он отметил, что в результате атаки возникли три пожара, площадью 100, 300 и 800 м.кв.

"Экстренные и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий атаки", - добавил Федоров.

Атака врага по Запорожью: есть раненые, повреждены дома и авто12.06.25, 06:22 • 4716 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Запорожье
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