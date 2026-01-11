$42.990.00
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
16:41 • 11361 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 14420 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 16392 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 31013 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 26771 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 31969 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 42550 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 65596 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 44026 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Оперативна ситуація на фронті: за добу зафіксовано 200 бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 30 перегляди

За добу 11 січня зафіксовано 200 бойових зіткнень, ворог завдав 48 авіаударів та використав 1868 дронів-камікадзе. Найбільша активність на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Оперативна ситуація на фронті: за добу зафіксовано 200 бойових зіткнень - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на 22:00 11 січня. російські війська продовжують інтенсивні наступальні дії, активно застосовуючи авіацію та безпілотники. Протягом доби загарбники завдали 48 авіаударів, використали 1868 дронів-камікадзе та здійснили понад 2100 обстрілів позицій українських підрозділів. Про це пише УНН.

Деталі

Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти 43 рази намагалися штурмувати позиції в районах Никанорівки, Родинського, Покровська та інших населених пунктів. Сили оборони стримують натиск, ліквідувавши 85 загарбників (53 - безповоротно). Також знищено 21 БпЛА та спецтехніку ворога.

Сили ППО знешкодили 125 ворожих дронів під час нічної атаки росіян 11 січня11.01.26, 08:20 • 4254 перегляди

Висока інтенсивність боїв зберігається на Гуляйпільському напрямку, де відбулося 38 зіткнень. Бойові дії тривають у семи локаціях. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби по Малій Токмачці, Воздвижівці та Верхній Терсі.

Хід бойових дій на інших ділянках фронту

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 бойових зіткнень, зокрема поблизу Олександро-Шультиного та Плещіївки. На Лиманському напрямку українські захисники відбили 15 атак, ще один бій триває.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 14 разів атакував у районах Приліпки, Довгенького та Стариці. На Олександрівському напрямку відбито 15 штурмів, а на Куп’янському - дев’ять. На Оріхівському напрямку відбито вісім атак у районах Степногірська та Приморського.

На Слов’янському, Краматорському та Курському напрямках ситуація залишається напруженою, але контрольованою. На Придніпровському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Сили оборони продовжують завдавати ворогу вогневого ураження та утримувати займані рубежі. 

Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці11.01.26, 15:53 • 14420 переглядiв

Степан Гафтко

