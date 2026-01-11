Оперативна ситуація на фронті: за добу зафіксовано 200 бойових зіткнень - Генштаб
Київ • УНН
За добу 11 січня зафіксовано 200 бойових зіткнень, ворог завдав 48 авіаударів та використав 1868 дронів-камікадзе. Найбільша активність на Покровському та Гуляйпільському напрямках.
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на 22:00 11 січня. російські війська продовжують інтенсивні наступальні дії, активно застосовуючи авіацію та безпілотники. Протягом доби загарбники завдали 48 авіаударів, використали 1868 дронів-камікадзе та здійснили понад 2100 обстрілів позицій українських підрозділів. Про це пише УНН.
Деталі
Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти 43 рази намагалися штурмувати позиції в районах Никанорівки, Родинського, Покровська та інших населених пунктів. Сили оборони стримують натиск, ліквідувавши 85 загарбників (53 - безповоротно). Також знищено 21 БпЛА та спецтехніку ворога.
Висока інтенсивність боїв зберігається на Гуляйпільському напрямку, де відбулося 38 зіткнень. Бойові дії тривають у семи локаціях. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби по Малій Токмачці, Воздвижівці та Верхній Терсі.
Хід бойових дій на інших ділянках фронту
На Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 бойових зіткнень, зокрема поблизу Олександро-Шультиного та Плещіївки. На Лиманському напрямку українські захисники відбили 15 атак, ще один бій триває.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 14 разів атакував у районах Приліпки, Довгенького та Стариці. На Олександрівському напрямку відбито 15 штурмів, а на Куп’янському - дев’ять. На Оріхівському напрямку відбито вісім атак у районах Степногірська та Приморського.
На Слов’янському, Краматорському та Курському напрямках ситуація залишається напруженою, але контрольованою. На Придніпровському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Сили оборони продовжують завдавати ворогу вогневого ураження та утримувати займані рубежі.
