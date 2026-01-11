Оперативная ситуация на фронте: за сутки зафиксировано 200 боевых столкновений - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал сводку по состоянию на 22:00 11 января. Российские войска продолжают интенсивные наступательные действия, активно применяя авиацию и беспилотники. В течение суток захватчики нанесли 48 авиаударов, использовали 1868 дронов-камикадзе и совершили более 2100 обстрелов позиций украинских подразделений. Об этом пишет УНН.

Подробности

Наибольшая концентрация вражеских атак зафиксирована на Покровском направлении. С начала суток оккупанты 43 раза пытались штурмовать позиции в районах Никаноровки, Родинского, Покровска и других населенных пунктов. Силы обороны сдерживают натиск, ликвидировав 85 захватчиков (53 - безвозвратно). Также уничтожен 21 БпЛА и спецтехника врага.

Высокая интенсивность боев сохраняется на Гуляйпольском направлении, где произошло 38 столкновений. Боевые действия продолжаются в семи локациях. Враг активно применял управляемые авиационные бомбы по Малой Токмачке, Воздвижевке и Верхней Терсе.

Ход боевых действий на других участках фронта

На Константиновском направлении зафиксировано 16 боевых столкновений, в частности вблизи Александро-Шультино и Плещеевки. На Лиманском направлении украинские защитники отбили 15 атак, еще один бой продолжается.

На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз атаковал в районах Прилепки, Долгенького и Старицы. На Александровском направлении отбито 15 штурмов, а на Купянском - девять. На Ореховском направлении отбито восемь атак в районах Степногорска и Приморского.

На Славянском, Краматорском и Курском направлениях ситуация остается напряженной, но контролируемой. На Приднепровском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Силы обороны продолжают наносить врагу огневое поражение и удерживать занимаемые рубежи.

