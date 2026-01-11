Оперативная ситуация на фронте: за сутки зафиксировано 200 боевых столкновений - Генштаб

$42.990.00
18:21 • 5104 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
16:41 • 11370 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 14429 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 16402 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 31026 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 26778 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 31972 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 42554 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 65602 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 44028 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
250 тысяч мужчин 25+ учатся в вузах: в Раде готовят ограничения отсрочки11 января, 10:40 • 6026 просмотра
"Гуляйполе - это большая серая зона" - Силы обороны Юга11 января, 11:06 • 8496 просмотра
Силы обороны срывают попытки россии создать угрозу наступления на Сумы - 7-й корпус ДШВVideo11 января, 12:10 • 5614 просмотра
Выживание без поддержки и без перспектив: в разведке заявили, что регионы РФ охватил финансовый кризис11 января, 12:15 • 21834 просмотра
Брак прямо на позиции: боец бригады "Хижак" женился через "Дію"Video11 января, 13:08 • 4358 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 09:33 • 31026 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 55989 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 103950 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 130640 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 99863 просмотра
Украина
Запорожская область
Херсонская область
Днепр
Львов
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 20762 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 23387 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 78999 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 79650 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 99898 просмотра
Оперативная ситуация на фронте: за сутки зафиксировано 200 боевых столкновений - Генштаб

Киев • УНН

 • 40 просмотра

За сутки 11 января зафиксировано 200 боевых столкновений, враг нанес 48 авиаударов и использовал 1868 дронов-камикадзе. Наибольшая активность на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Оперативная ситуация на фронте: за сутки зафиксировано 200 боевых столкновений - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал сводку по состоянию на 22:00 11 января. Российские войска продолжают интенсивные наступательные действия, активно применяя авиацию и беспилотники. В течение суток захватчики нанесли 48 авиаударов, использовали 1868 дронов-камикадзе и совершили более 2100 обстрелов позиций украинских подразделений. Об этом пишет УНН.

Подробности

Наибольшая концентрация вражеских атак зафиксирована на Покровском направлении. С начала суток оккупанты 43 раза пытались штурмовать позиции в районах Никаноровки, Родинского, Покровска и других населенных пунктов. Силы обороны сдерживают натиск, ликвидировав 85 захватчиков (53 - безвозвратно). Также уничтожен 21 БпЛА и спецтехника врага.

Силы ПВО обезвредили 125 вражеских дронов во время ночной атаки россиян 11 января11.01.26, 08:20 • 4254 просмотра

Высокая интенсивность боев сохраняется на Гуляйпольском направлении, где произошло 38 столкновений. Боевые действия продолжаются в семи локациях. Враг активно применял управляемые авиационные бомбы по Малой Токмачке, Воздвижевке и Верхней Терсе.

Ход боевых действий на других участках фронта

На Константиновском направлении зафиксировано 16 боевых столкновений, в частности вблизи Александро-Шультино и Плещеевки. На Лиманском направлении украинские защитники отбили 15 атак, еще один бой продолжается.

На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз атаковал в районах Прилепки, Долгенького и Старицы. На Александровском направлении отбито 15 штурмов, а на Купянском - девять. На Ореховском направлении отбито восемь атак в районах Степногорска и Приморского.

На Славянском, Краматорском и Курском направлениях ситуация остается напряженной, но контролируемой. На Приднепровском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Силы обороны продолжают наносить врагу огневое поражение и удерживать занимаемые рубежи. 

Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности11.01.26, 15:53 • 14439 просмотров

Степан Гафтко

