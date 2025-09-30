Російські війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області та завдали 553 удари - ОВА
Київ • УНН
Російські війська здійснили 553 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано авіаційні удари, атаки безпілотників та артилерійські обстріли, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Протягом останньої доби російські війська здійснили 553 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Про це пише УНН із посиланням на голову ОВА Івана Федорова.
Деталі
За даними ОВА, ворог застосував 4 авіаційні удари по Веселянці, Залізничному та Новоселівці, 382 безпілотники - переважно FPV - атакували Новомиколаївку, Комишуваху, Червонодніпровку, Михайлівку, Гуляйполе, Приморське, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
Крім того, зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ та 162 артилерійські удари по території зазначених населених пунктів.
За попередньою інформацією, пошкоджено житлові будинки, техніку та об’єкти інфраструктури. Жертв серед мирного населення немає.
Нагадаємо
28 вересня внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя постраждали десятки людей, шестеро госпіталізовані, включаючи трьох дітей. Було пошкоджено 41 багатоквартирний та 22 приватних будинки, а також нежитлові будівлі.
