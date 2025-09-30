Російські війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області та завдали 553 удари - ОВА

$41.480.01
48.410.31
ukenru
04:27 • 5688 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
04:06 • 9094 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 42845 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 84023 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 52000 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 51299 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 54343 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 30223 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 25651 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 17669 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4.1м/с
77%
757мм
Популярнi новини
Президент Польщі Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти "бандеризму"29 вересня, 20:10 • 12168 перегляди
Ворог продовжує бити по цивільних: на Сумщині загинула жінка та поранено молодого чоловіка - ОВА29 вересня, 20:27 • 3560 перегляди
Українцю загрожує 4 роки в'язниці за підпал Ikea у Вільнюсі - LRT29 вересня, 23:15 • 9064 перегляди
росія готується до посилення авіаударів та збільшення кількості засобів ураження в Україні00:34 • 10735 перегляди
В окупованому Донецьку дітей змушують розвозити воду замість навчання - ЦНС01:57 • 5098 перегляди
Публікації
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 42848 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 84031 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 51300 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 вересня, 11:33 • 54344 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto29 вересня, 10:29 • 41635 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Віктор Орбан
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 14634 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 17227 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 30011 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 38372 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 35312 перегляди
Актуальне
YouTube
TikTok
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
Ракетний комплекс "Панцир"

Російські війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області та завдали 553 удари - ОВА

Київ • УНН

 • 1992 перегляди

Російські війська здійснили 553 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано авіаційні удари, атаки безпілотників та артилерійські обстріли, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Російські війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області та завдали 553 удари - ОВА

Протягом останньої доби російські війська здійснили 553 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Про це пише УНН із посиланням на голову ОВА Івана Федорова.

Деталі

За даними ОВА, ворог застосував 4 авіаційні удари по Веселянці, Залізничному та Новоселівці, 382 безпілотники - переважно FPV - атакували Новомиколаївку, Комишуваху, Червонодніпровку, Михайлівку, Гуляйполе, Приморське, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Крім того, зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ та 162 артилерійські удари по території зазначених населених пунктів.

За попередньою інформацією, пошкоджено житлові будинки, техніку та об’єкти інфраструктури. Жертв серед мирного населення немає.

Нагадаємо

28 вересня внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя постраждали десятки людей, шестеро госпіталізовані, включаючи трьох дітей. Було пошкоджено 41 багатоквартирний та 22 приватних будинки, а також нежитлові будівлі.

росія готується до посилення авіаударів та збільшення кількості засобів ураження в Україні30.09.25, 03:34 • 10830 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Запорізька область
Мала Токмачка
Іван Федоров
Гуляйполе
Запоріжжя