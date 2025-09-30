Российские войска атаковали 14 населенных пунктов Запорожской области и нанесли 553 удара - ОВА
Киев • УНН
Российские войска нанесли 553 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксированы авиационные удары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, повреждены жилые дома и инфраструктура.
За последние сутки российские войска нанесли 553 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.
Подробности
По данным ОВА, враг применил 4 авиационных удара по Веселянке, Зализничному и Новоселовке, 382 беспилотника — преимущественно FPV — атаковали Новониколаевку, Камышеваху, Червоноднепровку, Михайловку, Гуляйполе, Приморское, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.
Кроме того, зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО и 162 артиллерийских удара по территории указанных населенных пунктов.
По предварительной информации, повреждены жилые дома, техника и объекты инфраструктуры. Жертв среди мирного населения нет.
Напомним
28 сентября в результате утренней атаки россиян на Запорожье пострадали десятки людей, шестеро госпитализированы, включая троих детей. Было повреждено 41 многоквартирный и 22 частных дома, а также нежилые здания.
