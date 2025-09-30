$41.480.01
48.410.31
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
04:06 • 6038 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 41930 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 51512 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 50668 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 53832 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 30135 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 25597 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 17609 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 31047 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Российские войска атаковали 14 населенных пунктов Запорожской области и нанесли 553 удара - ОВА

Киев • УНН

 • 1726 просмотра

Российские войска нанесли 553 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксированы авиационные удары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Российские войска атаковали 14 населенных пунктов Запорожской области и нанесли 553 удара - ОВА

За последние сутки российские войска нанесли 553 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.

Подробности

По данным ОВА, враг применил 4 авиационных удара по Веселянке, Зализничному и Новоселовке, 382 беспилотника — преимущественно FPV — атаковали Новониколаевку, Камышеваху, Червоноднепровку, Михайловку, Гуляйполе, Приморское, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.

Кроме того, зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО и 162 артиллерийских удара по территории указанных населенных пунктов.

По предварительной информации, повреждены жилые дома, техника и объекты инфраструктуры. Жертв среди мирного населения нет.

Напомним

28 сентября в результате утренней атаки россиян на Запорожье пострадали десятки людей, шестеро госпитализированы, включая троих детей. Было повреждено 41 многоквартирный и 22 частных дома, а также нежилые здания.

Россия готовится к усилению авиаударов и увеличению количества средств поражения в Украине30.09.25, 03:34 • 10371 просмотр

Вероника Марченко

Война в Украине
Запорожская область
Малая Токмачка
Иван Федоров
Гуляйполе
Запорожье