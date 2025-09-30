Россия готовится к усилению авиаударов и увеличению количества средств поражения в Украине
Киев • УНН
Россия планирует наращивать авиаудары и увеличивать количество средств поражения на территории Украины. Во время последней атаки враг применил почти 600 беспилотников и 50 ракет, что привело к гибели четырех человек.
россия планирует наращивать авиаудары и увеличивать количество средств поражения на территории Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Во время последней массированной атаки российские войска применили почти 600 беспилотников и 50 ракет различных типов, что привело к гибели четырех человек. В начале сентября, по данным Воздушных сил Украины, враг запустил более 800 дронов и ракет - рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения.
Министр обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк подчеркнул насущную потребность в защите воздушного пространства и призвал партнеров предоставить по меньшей мере десять зенитно-ракетных систем средней дальности Patriot, способных сбивать баллистические ракеты, включая гиперзвуковые "Кинжалы"
Усиление противовоздушной обороны Украины - это инвестиция в безопасность всей Европы
Напомним
В ночь на 17 сентября россия атаковала Украину баллистической ракетой, ракетой С-300 и 172 беспилотниками.
27 сентября оккупанты совершили массированную 12-часовую атаку на Украину и выпустили почти рекордное количество вооружения - 500 беспилотников и более 40 ракет.
ЕС начал расследование импорта карбамида из России - СВР28.09.25, 13:04 • 5490 просмотров