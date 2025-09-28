$41.490.00
ЕС начал расследование импорта карбамида из России - СВР

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Евросоюз начал официальное расследование в отношении поставок карбамида из России. Финляндия и Швеция усиливают оборону восточного фланга НАТО, а Сербия и Кения задержали подозреваемых в пророссийской деятельности.

ЕС начал расследование импорта карбамида из России - СВР

Евросоюз начал официальное расследование по поставкам карбамида из России. В то же время Финляндия и Швеция усиливают оборону восточного фланга НАТО, а сербские и кенийские власти задержали подозреваемых в пророссийской деятельности и отправке граждан на войну.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Подробности

Евросоюз начал расследование по импорту карбамида из России... Финляндия и Швеция усиливают оборону против потенциальной угрозы со стороны страны-агрессора России. В Лапландии формируют новую бригаду быстрого реагирования, которая станет главным элементом обороны восточного фланга Альянса

 - говорится в сообщении. 

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что НАТО готов защищать свою территорию от любого российского вторжения, в то же время добавив, что Альянс не имеет желания эскалации конфликта с РФ.

Наши страны не заинтересованы в эскалации, но Россия, возможно, хочет заманить нас в ловушку. Поэтому мы готовы защищать нашу территорию. И Россия должна знать, что у нее не будет ни единого шанса победить нас

– подчеркнул Вадефуль.

В свою очередь в Министерстве обороны Эстонии предполагают, что вскоре экономика России может перестать справляться с расходами на войну. Тем временем "сербская полиция арестовала двух человек, которых обвиняют в организации пророссийского лагеря для проведения "боевой тактической подготовки" для протестующих накануне напряженных парламентских выборов в Молдове".

Тренировки, как подозревается, проводились с 16 июля по 12 сентября для 150–170 граждан Молдовы и Румынии

 – говорится в сообщении правоохранителей

А в Кении "суд принял решение взять под стражу на 10 суток подозреваемого в организации отправки кенийцев на войну в Украину в составе российской армии". Фигуранты, как сообщили в кенийской полиции, вводили людей в заблуждение, обещая им работу в России, хотя на самом деле их там принудительно посылали на фронт в Украину. 

Справка

Карбамид - это азотное минеральное удобрение, также известное как "мочевина". Самое концентрированное из всех азотных удобрений. Готовое удобрение выпускается в виде снежно-белых гранул без запаха, размером 1-4 мм. Может использоваться в сухом или растворенном виде. 

Алена Уткина

