ЕС начал расследование импорта карбамида из России - СВР
Киев • УНН
Евросоюз начал официальное расследование в отношении поставок карбамида из России. Финляндия и Швеция усиливают оборону восточного фланга НАТО, а Сербия и Кения задержали подозреваемых в пророссийской деятельности.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Подробности
Евросоюз начал расследование по импорту карбамида из России... Финляндия и Швеция усиливают оборону против потенциальной угрозы со стороны страны-агрессора России. В Лапландии формируют новую бригаду быстрого реагирования, которая станет главным элементом обороны восточного фланга Альянса
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что НАТО готов защищать свою территорию от любого российского вторжения, в то же время добавив, что Альянс не имеет желания эскалации конфликта с РФ.
Наши страны не заинтересованы в эскалации, но Россия, возможно, хочет заманить нас в ловушку. Поэтому мы готовы защищать нашу территорию. И Россия должна знать, что у нее не будет ни единого шанса победить нас
В свою очередь в Министерстве обороны Эстонии предполагают, что вскоре экономика России может перестать справляться с расходами на войну. Тем временем "сербская полиция арестовала двух человек, которых обвиняют в организации пророссийского лагеря для проведения "боевой тактической подготовки" для протестующих накануне напряженных парламентских выборов в Молдове".
Тренировки, как подозревается, проводились с 16 июля по 12 сентября для 150–170 граждан Молдовы и Румынии
А в Кении "суд принял решение взять под стражу на 10 суток подозреваемого в организации отправки кенийцев на войну в Украину в составе российской армии". Фигуранты, как сообщили в кенийской полиции, вводили людей в заблуждение, обещая им работу в России, хотя на самом деле их там принудительно посылали на фронт в Украину.
Справка
Карбамид - это азотное минеральное удобрение, также известное как "мочевина". Самое концентрированное из всех азотных удобрений. Готовое удобрение выпускается в виде снежно-белых гранул без запаха, размером 1-4 мм. Может использоваться в сухом или растворенном виде.
